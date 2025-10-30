ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
2 хв

Астрономи зафіксували дивну зміну міжзоряного об’єкта 3I/ATLAS

Світло, яке випромінює космічний об’єкт, перемістилося з червоної в синю частину спектра.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS / © Gemini Observatory / Facebook

Міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який, на думку гарвардського астрофізика Аві Леба, може бути інопланетним кораблем, раптово змінив яскравість та колір перед наближенням до Землі.

Про це йдеться в публікації американських астрономів на сайті Arxiv.org.

Астрономи Цічен Чжан та Карл Беттамс проаналізували останні дані про об’єкт та звернули увагу, що датчики зафіксували стрімке збільшення яскравості 3I/ATLAS.

Крім того, світло, яке він випромінює, перемістилося з червоної в синю частину спектра.

Автори публікації визнають, що не можуть пояснити те, що відбувається.

Астрофізик Аві Леб вважає, що за природного розвитку подій така зміна кольору неможлива.

У своїй публікації на платформі Medium він проаналізував спостереження астрономів та зазначив, що 3I/ATLAS стає яскравішим значно швидше, ніж звичайні комети з хмари Оорта при наближенні до Сонця.

По-друге, за його словами, зміна кольору може свідчити, що температура об’єкта перевищила температуру Сонця.

За версією Леба, якщо припустити, що 3I/ATLAS має штучне походження, різке підвищення яскравості і підвищення температури можна пояснити, наприклад, роботою двигуна міжзоряного «космічного корабля».

Як відомо, міжзоряний об’єкт кілька місяців тому увійшов до Сонячної системи і 29 жовтня досяг найближчої до Сонця точки. Його вже кілька днів не видно із Землі, але космічні апарати для спостереження за Сонцем продовжують стежити за ним.

Нагадаємо, міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS спричинив хвилю ажіотажу та суперечок у науковому середовищі.

Дата публікації
Кількість переглядів
117
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie