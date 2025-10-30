Астрономи зафіксували дивну зміну міжзоряного об’єкта 3I/ATLAS

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS / © Gemini Observatory / Facebook

Міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який, на думку гарвардського астрофізика Аві Леба, може бути інопланетним кораблем, раптово змінив яскравість та колір перед наближенням до Землі.

Про це йдеться в публікації американських астрономів на сайті Arxiv.org.

Астрономи Цічен Чжан та Карл Беттамс проаналізували останні дані про об’єкт та звернули увагу, що датчики зафіксували стрімке збільшення яскравості 3I/ATLAS.

Крім того, світло, яке він випромінює, перемістилося з червоної в синю частину спектра.

Автори публікації визнають, що не можуть пояснити те, що відбувається.

Астрофізик Аві Леб вважає, що за природного розвитку подій така зміна кольору неможлива.

У своїй публікації на платформі Medium він проаналізував спостереження астрономів та зазначив, що 3I/ATLAS стає яскравішим значно швидше, ніж звичайні комети з хмари Оорта при наближенні до Сонця.

По-друге, за його словами, зміна кольору може свідчити, що температура об’єкта перевищила температуру Сонця.

За версією Леба, якщо припустити, що 3I/ATLAS має штучне походження, різке підвищення яскравості і підвищення температури можна пояснити, наприклад, роботою двигуна міжзоряного «космічного корабля».

Як відомо, міжзоряний об’єкт кілька місяців тому увійшов до Сонячної системи і 29 жовтня досяг найближчої до Сонця точки. Його вже кілька днів не видно із Землі, але космічні апарати для спостереження за Сонцем продовжують стежити за ним.

Нагадаємо, міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS спричинив хвилю ажіотажу та суперечок у науковому середовищі.