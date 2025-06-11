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- Наука та IT
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Астрономи зафіксували найбільшу структуру у Всесвіті — вона випромінює світло з нічого
Астрономи відкрили найбільшу відому хмару заряджених частинок навколо скупчення галактик. Вона охоплює майже 20 млн світлових років.
Астрономи виявили найбільшу з відомих космічних структур такого типу — гігантську хмару заряджених частинок, що оточує скупчення галактик PLCK G287.0+32.9. Її розміри вражають: майже 20 мільйонів світлових років у поперечнику — це приблизно в 20 разів більше, ніж діаметр Чумацького Шляху.
Про це розповідає Phys.org.
Це відкриття кидає виклик усталеним уявленням про природу космічного випромінювання. Виявилося, що джерелом енергії для цієї структури можуть бути не галактики, а гігантські ударні хвилі та турбулентність у гарячому міжгалактичному газі.
Вперше подібну радіоактивну структуру спостерігали на частоті 2,4 ГГц. Це — незвично для таких об’єктів, оскільки зазвичай старі електрони вже втрачають енергію і не світяться в цьому діапазоні. Але нові дані показали протилежне: електрони, схоже, постійно отримують нову енергію.
“Ми очікували побачити лише яскраві краї — так звані релікти, — але виявилося, що все скупчення заповнене слабким радіовипромінюванням”, — каже доктор Камлеш Раджпурохіт із Центру астрофізики Гарварда та Смітсонівського інституту. “Такої структури ще не фіксували ніде у Всесвіті”.
Головна загадка — як саме відбувається прискорення заряджених частинок. Команда припускає, що відповідальними можуть бути гігантські ударні хвилі або турбулентність, але це ще потребує теоретичних підтверджень.
“Ми вважаємо, що магнітні поля і космічні промені відіграють ключову роль. Але як саме — поки що невідомо”, — додає Раджпурохіт.
Відкриття може стати проривом у розумінні того, як працюють магнітні поля на великих масштабах — досі це залишалося однією з найменш досліджених тем в астрофізиці.
Знімки рентгенівської обсерваторії “Чандра” також виявили характерні ознаки обурення — “кометні” сліди та щільні хвости, що, ймовірно, виникли внаслідок зіткнень галактичних скупчень або активності надмасивних чорних дір.