Астрономи зафіксували небачене раніше явище

Комета / © Associated Press

Астронавти на Міжнародній космічній станції (МКС) змогли побачити не тільки полярне сяйво, а й комету, що пролітає поруч.

Про це пише Space.

Астрономи виявили комету C/2025 A6 (Lemmon), яка вперше за 1350 років наблизилася до Землі. У той час, коли вона віддалялася від нашої планети, комета стала помітна поруч із полярними сяйвами на нашій планеті. Фотографію з кометою і полярним сяйвом зробили астронавти МКС.

Комету поглинає полярне сяйво. Фото: solar-system

Через свої довгі орбіти деякі комети є відносно рідкісним явищем. А побачити їх на тлі потужних полярних сяйв можна ще рідше.

Полярні сяйва виникають під час активації заряджених частинок в атмосфері. На Землі, наприклад, сонячний вітер дме в магнітосферу і там взаємодіє з зарядженими частинками. Ці частинки падають дощем в верхні шари атмосфери і направляються по лініях магнітного поля до полюсів, де вони проявляються у вигляді мерехтіння світлових завіс.

