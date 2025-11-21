ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

Астрономи зафіксували небачене раніше явище

Коли комета віддалялося від Землі її поглинуло полярне сяйво.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Комета

Комета / © Associated Press

Астронавти на Міжнародній космічній станції (МКС) змогли побачити не тільки полярне сяйво, а й комету, що пролітає поруч.

Про це пише Space.

Астрономи виявили комету C/2025 A6 (Lemmon), яка вперше за 1350 років наблизилася до Землі. У той час, коли вона віддалялася від нашої планети, комета стала помітна поруч із полярними сяйвами на нашій планеті. Фотографію з кометою і полярним сяйвом зробили астронавти МКС.

Комету поглинає полярне сяйво. Фото: solar-system

Комету поглинає полярне сяйво. Фото: solar-system

Через свої довгі орбіти деякі комети є відносно рідкісним явищем. А побачити їх на тлі потужних полярних сяйв можна ще рідше.

Полярні сяйва виникають під час активації заряджених частинок в атмосфері. На Землі, наприклад, сонячний вітер дме в магнітосферу і там взаємодіє з зарядженими частинками. Ці частинки падають дощем в верхні шари атмосфери і направляються по лініях магнітного поля до полюсів, де вони проявляються у вигляді мерехтіння світлових завіс.

Раніше повідомлялося, що міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який, на думку гарвардського астрофізика Аві Леба, може бути інопланетним кораблем, раптово змінив яскравість та колір перед наближенням до Землі.

Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie