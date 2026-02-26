Астрономи знайшли «копію» Сонця: чим вона здивувала вчених

Світіння астросфери, що оточує молоду сонячноподібну зірку HD 61005 / © NASA

Космічна рентгенівська обсерваторія NASA вперше зафіксувала чітке рентгенівське зображення астросфери навколо молодої зірки, схожої на Сонце. Спостереження дозволяють краще зрозуміти, якою могла бути наша Сонячна система на початку свого існування.

Про це повідомило видання Space.com.

Йдеться про зірку HD 61005, розташовану приблизно за 120 світлових років від Землі. За масою та температурою вона подібна до Сонця, однак значно молодша — її вік оцінюють у близько 100 мільйонів років. Для порівняння, нашому світилу — 4,6 мільярда років.

Спостереження здійснили за допомогою рентгенівської обсерваторії Chandra NASA. Астрономи виявили навколо зірки величезну бульбашку гарячого газу — так звану астросферу. Вона формується внаслідок зіткнення потужного зоряного вітру з навколишнім міжзоряним газом і пилом. Подібну структуру має і наше Сонце — її називають геліосферою, і саме вона частково захищає Сонячну систему від галактичних космічних променів.

За даними NASA, це перше рентгенівське підтвердження існування астросфери в зірки, схожої на Сонце. Рентгенівське випромінювання виникає там, де швидкі частинки зоряного вітру взаємодіють із холоднішим міжзоряним середовищем. Саме це слабке, протяжне сяйво й дозволило виявити контур бульбашки.

Дослідники встановили, що зоряний вітер HD 61005 приблизно утричі швидший за сучасний сонячний і формує астросферу, яка майже в 25 разів щільніша. До того ж навколишнє міжзоряне середовище навколо цієї зірки приблизно в тисячу разів щільніше. Це посилює взаємодію та робить рентгенівський сигнал достатньо яскравим для спостереження.

Провідний автор дослідження Кері Ліссе з Університету Джонса Гопкінса зазначив, що нові дані допомагають зрозуміти, як змінювалося Сонце протягом мільярдів років та як його вітер взаємодіяв із галактичним середовищем.

Астрономи дали HD 61005 неофіційну назву «the Moth» («Міль») через крилоподібну форму її диска уламків, який добре видно в інфрачервоному діапазоні. Вивчення її астросфери дає змогу оцінити, як сильний зоряний вітер молодого Сонця міг впливати на формування планет і умови для зародження життя.

Нагадаємо, раніше ізотопні аномалії у глибоких породах змусили науковців переглянути старі теорії. Йдеться про можливий витік речовини з ядра Землі.