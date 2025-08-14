ТСН у соціальних мережах

Астрономи знайшли найдавнішу чорну діру: що про неї відомо

Нове відкриття астрономів підтверджує теорію про те, що чорні діри могли зростати до величезних розмірів значно швидше, ніж вважалося раніше.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Чорна діра

Чорна діра / © NASA

Астрономи виявили одну з найдавніших та найвіддаленіших чорних дір, яка активно росте і переміщує навколо себе газ зі швидкістю 3000 км/с. Це відкриття, здійснене за допомогою космічного телескопа «Джеймс Вебб» (JWST), підтверджує теорію, що надмасивні чорні діри могли формуватися значно швидше в ранньому Всесвіті.

Про це повідомляє Sciencealert.

Для виявлення цієї чорної діри, що отримала назву CAPERS-LRD-z9, астрономи використали спектроскопію. Цей метод аналізує світло, що виходить від газу навколо чорної діри. Коли газ рухається, його світлові хвилі змінюють свою довжину: стають червонішими, коли віддаляються, і синішими, коли наближаються. Ці зміни дозволяють вченим обчислити швидкість руху газу та підтвердити наявність надмасивної чорної діри.

Маса CAPERS-LRD-z9 становить приблизно 300 мільйонів сонячних мас. Для порівняння, чорна діра в центрі нашої галактики, Чумацький Шлях, має масу близько 4 мільйонів сонячних мас. Це означає, що CAPERS-LRD-z9 становить приблизно половину маси всіх зірок у своїй галактиці.

Вчені висувають дві основні гіпотези, що пояснюють, як ця чорна діра могла вирости до таких розмірів лише за перші 500 мільйонів років існування Всесвіту:

  1. Початок з великої маси: Чорна діра могла утворитися з початковою масою близько 10 000 сонячних мас і зростати з максимальною теоретичною швидкістю (швидкість Еддінгтона).

  2. Швидкий ріст: Вона могла початися з набагато меншої маси (100 сонячних мас), але зростала зі швидкістю, що перевищує теоретичні межі, завдяки щільному оточенню газу.

Це дослідження додає важливі докази на користь того, що LRD (галактики з дифузним червоним світлом) були поширеним явищем у ранньому Всесвіті. Також це відкриття допомагає розширити наше розуміння того, як формувалися галактики, включаючи, можливо, і наш власний Чумацький Шлях.

Нагадаємо, вчені знайшли наймасивнішу з відомих на сьогоднішній день чорних дір, маса якої дорівнює 36 мільярдам Сонць. Вона розташована в галактиці під назвою Космічна Підкова, що знаходиться за п’ять мільярдів світлових років від Землі.

