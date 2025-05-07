Астрономи знайшли нові сліди життя у Всесвіті: що таке суперземлі

Що таке суперземлі. / © Associated Press

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Астрономи з’ясували, що суперземлі — планети, схожі на Землю, але більші за розміром — є набагато поширенішими у Всесвіті, ніж вважалося раніше. Це відкриття стало результатом масштабного дослідження з використанням телескопів KMTNet, які застосовували метод гравітаційного мікролінзування. Саме він дозволяє виявляти екзопланети, що обертаються на значній відстані від своїх зірок.

Про це розповідають “Новини Info”.

Виявлено, що деякі суперземлі мають орбіти, подібні до Юпітера, і саме мікролінзування дозволило оцінити: приблизно кожна третя зоря в Галактиці може мати таку планету з широкою орбітою. Це суттєво змінює уявлення про поширеність планет земного типу в космосі.

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Яскравим прикладом є відкриття планети OGLE-2016-BLG-0007 — суперземлі з масою удвічі більшою за Землю, чия орбіта перевищує за розмірами орбіту Сатурна.

Це відкриття також дозволило розділити відомі екзопланети на дві категорії: суперземлі й планети, схожі на Нептун, та газові гіганти на зразок Юпітера і Сатурна. Проте механізми їх формування досі залишаються предметом дискусій: чи вони виникли внаслідок гравітаційної нестабільності, чи через акрецію газу — ще належить з’ясувати.

Хоча з понад 5 500 відомих екзопланет лише 237 відкрито методом мікролінзування, саме цей метод відкриває шлях до дослідження далеких, рідкісних планет. Успіх став можливим завдяки міжнародній співпраці та мережі телескопів у Південній Африці, Чилі й Австралії, а також передовим камерам, розробленим в Університеті штату Огайо.

Науковці впевнені: подальше вдосконалення технологій дозволить ще краще зрозуміти історію формування планетних систем та будову Всесвіту.