Астрономи знайшли "заморожену" галактику, яка не змінювалася мільярди років

Ілюстрація нещодавно виявленої екзопланети газового гіганта з широкою орбітою. / © Фото з відкритих джерел

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Астрономи виявили галактику, яка залишалася майже незмінною впродовж 7 мільярдів років — справжню “космічну скам’янілість”, що дає унікальне уявлення про ранні етапи еволюції Всесвіту.

Про це розповідає Space.com.

Йдеться про галактику KiDS J0842+0059, розташовану приблизно за 3 мільярди світлових років від Землі. Вона стала об’єктом пильного вивчення завдяки своїм винятковим властивостям: компактній структурі, відсутності зіркоутворення впродовж більшої частини існування та майже повній відсутності змін, викликаних зіткненнями з іншими галактиками. Саме ці характеристики дозволяють вважати її “реліктовою” — капсулою часу, яка збереглася до наших днів.

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“Ми виявили ідеально збережену галактику — археологічну знахідку, яка допомагає зрозуміти, як формувалися перші масивні галактики”, — розповів керівник дослідження, науковий співробітник Національного інституту астрофізики (INAF). “Такі об’єкти — як динозаври серед галактик. Їхнє вивчення проливає світло на умови, в яких формувався Всесвіт”.

Галактика була вперше ідентифікована ще у 2018 році в межах огляду Kilo Degree Survey (KiDS). Подальші спостереження з використанням Дуже Великого Телескопа (VLT) і його інструменту X-Shooter підтвердили, що KiDS J0842+0059 має зіркову масу близько 100 мільярдів мас Сонця, але за розмірами значно компактніша за більшість галактик з аналогічною масою.

Реліктова галактика KiDS J0842+0059, що спостерігається за допомогою VST у рамках огляду KiDS. / © Фото з відкритих джерел

Аби уточнити структуру об’єкта, команда використала адаптивну оптичну систему Великого бінокулярного телескопа (LBT), що дозволило отримати зображення у 10 разів чіткіші за початкові. Завдяки цьому вчені змогли переконатися, що KiDS J0842+0059 дійсно зберегла первісну компактність і не зазнала значних змін — а отже, є справжньою реліктовою галактикою.

“Це перший випадок, коли ми отримали настільки якісні зображення реліктової галактики на такій великій відстані”, — пояснила дослідниця Кдяр Спіна.

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Учені порівнюють KiDS J0842+0059 із іншою подібною галактикою — NGC 1277, яка знаходиться значно ближче до Землі, у скупченні Персея. Обидва об’єкти демонструють, що деякі галактики можуть дуже швидко формуватися, залишаючись компактними та ізольованими від космічних зіткнень упродовж мільярдів років.

“Реліктові галактики дозволяють нам реконструювати етапи формування ядер сучасних гігантських галактик, які згодом еволюціонували через поглинання менших структур”, — зазначив астрофізик Франческо Тортора. “Завдяки телескопам нового покоління ми маємо змогу глибше проникати в історію Всесвіту”.

Надалі дослідники планують вивчати ще більше таких галактик, зокрема за допомогою новітнього космічного телескопа “Евклід”, який надасть безпрецедентні дані про ранні структури у Всесвіті.