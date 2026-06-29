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Порівняно з попередниками, інженери ASUS реалізували в оновленій моделі чотири ключові інновації:

У півтора раза більше автономності: Нова система з двох акумуляторів та енергоефективне залізо збільшили час роботи без підзарядки на 50%.

Революційний матеріал Ceraluminum™: Корпус ноутбука став утричі міцнішим за звичайний алюміній і на 30% легшим, а також отримав високий захист від бруду й відбитків.

Безшовний візуальний простір: Оновлений прихований шарнір зменшив проміжок між екранами на 70%, що робить роботу в двоекранному режимі максимально цілісною.

Платформа Intel Core Ultra Series 3: Найновіший процесор гарантує колосальний приріст графічної продуктивності та обчислювальної потужності для ШІ-завдань.

Два дисплеї — максимум простору для творчості та роботи

Головна фішка Zenbook DUO (UX8407) — два 14-дюймові сенсорні екрани ASUS Lumina Pro OLED із роздільною здатністю 2880×1800 пікселів та частотою оновлення 144 Гц. Вони забезпечують бездоганну точність передачі кольорів, глибокий контраст та ідеальну плавність інтерфейсу.

Завдяки унікальному формфактору користувачі отримують повноцінне мобільне робоче місце. Можна одночасно відкривати довідкові матеріали, монтувати відео (винісши таймлайн та інструменти на нижній екран), вести стріми чи робити нотатки під час онлайн-нарад. Новий шарнір мінімізує люфт дисплеїв, забезпечуючи чіткий відгук під час керування пальцями або фірмовим стилусом.

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Технічні характеристики та детальний опис усіх функцій новинки доступні на українській сторінці ASUS Zenbook DUO.

Залізо преміумкласу та військова надійність

У максимальній конфігурації ноутбук оснащено 16-ядерним процесором Intel Core Ultra X9 388H, який споживає на 40% менше енергії в однопотокових завданнях і видає до 50% вищу графічну продуктивність. Швидку роботу забезпечують до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та швидкісний SSD-накопичувач стандарту PCIe Gen 4.

Інші важливі особливості новинки:

Легкість та мобільність: Разом із магнітною Bluetooth-клавіатурою пристрій важить лише 1,6 кг. Ноутбук має вбудовану підставку для зручного розташування на столі під будь-яким кутом.

Армійський стандарт міцності: Модель пройшла суворі випробування за стандартом MIL-STD 810H, що гарантує стійкість до ударів, падінь та екстремальних температур.

Кому підійде цей ноутбук? Згідно з дослідженнями Microsoft та New York Times, другий монітор підвищує продуктивність на 30–50%. Zenbook DUO пропонує цю перевагу в портативному форматі. Він стане ідеальним інструментом для бізнес-лідерів, дизайнерів, відеомонтажерів, студентів, науковців та всіх, хто працює віддалено або в гібридному режимі.

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«Ідеальна гарантія» та ціна в Україні

На новинку поширюється дія фірмової програми «Ідеальна гарантія ASUS». Це безкоштовний річний захист від випадкових пошкоджень (наприклад, якщо ви випадково проллєте каву на клавіатуру чи пошкодите екран). Щоб активувати програму, достатньо зареєструвати пристрій на сайті протягом 90 днів із моменту покупки.

Ціна та доступність: ASUS Zenbook DUO (UX8407) вже доступний для попереднього замовлення в офіційному онлайн-магазині ASUS в Україні за рекомендованою ціною від 179 999 грн.

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