ASUS Zenbook 14 OLED – подарунок з інтелектом на День закоханих

Наближається свято закоханих. Ми хочемо здивувати подарунком близьку людину. І елегантний ноутбук може стати кращим подарунком для вашого коханого або коханої.

Ноутбук Zenbook 14 OLED – це уособлення технологічної досконалості, здатний упоратися з різноманітними завданнями, з якими пов’язана робота чи навчання. До того ж це один із перших ноутбуків зі штучним інтелектом, що розширить функціональність.

Витончений стиль

Zenbook 14 OLED – неймовірний 14-дюймовий ультрапортативний ноутбук. Він виглядає так само неперевершено, як і працює. Завдяки стрункому металевому корпусу завтовшки всього 14,9 мм, що важить лише 1,2 кг, ви можете брати пристрій із собою будь-куди – він завжди буде вірним супутником. Ноутбук буде у двох вишуканих варіантах кольору: Foggy Silver (імлисте срібло) або Ponder Blue (задумливий синій).

Неймовірний OLED-дисплей

Один погляд на дисплей Zenbook 14 OLED – і ви зачаровані. Його 14-дюймова панель ASUS Lumina OLED формату 16:10 із роздільною здатністю 3K (2880 x 1800 пікселів) вражає яскравістю, насиченістю кольорів і глибиною чорного, а частота оновлення 120 Гц означає плавність відтворення динамічних сцен відео.

OLED-дисплей ноутбука надає надзвичайно деталізоване й реалістичне зображення зі 100% охопленням колірної гами DCI-P3 кінематографічного рівня. Кольори виглядають на дисплеї насиченішими, ніж будь-коли раніше. Такий дисплей подарує вам справжнє задоволення під час роботи та перегляду відео, а ще він також повністю відповідає вимогам для професійної роботи з графікою.

Дисплей цього ноутбука зробить кожну мить перегляду неймовірною, тож Zenbook 14 OLED – чи не найкращий спосіб насолодитися фільмами разом із вашою коханою людиною!

Інтелектуальні рішення

Zenbook 14 OLED вражає не лише своїм зовнішнім виглядом, а й внутрішнім наповненням. Найсучасніший процесор Intel Core Ultra має вбудований модуль, який виконує роль нейронного процесора для прискорення роботи алгоритмів штучного інтелекту. Він здатен узяти на себе частину роботи, яку раніше виконував центральний процесор, що не лише покращує продуктивність у таких застосунках, як програми для відеоконференцій, але й дає змогу довше працювати від акумулятора.

Новий процесор разом з інтегрованою графічною системою Intel Arc створює потужну платформу для виконання будь-яких завдань.

Швидкісний SSD-накопичувач місткістю до 1 ТБ, 32 ГБ оперативної пам’яті та модуль Wi-Fi 6E означають менше часу на очікування й більше часу на роботу та розваги. Попри ультракомпактне виконання, Zenbook 14 OLED оснащений повним набором повнорозмірних швидкісних портів, зокрема двома Thunderbolt 4, USB Type-A, HDMI 2.1 і зручним 3,5-мм аудіороз’ємом.

Спеціально розроблений акумулятор підтримує більше циклів заряджання, ніж звичайний, що подовжує термін його служби. Він також гарантує до 15 годин автономної роботи, щоб можна було працювати за ноутбуком протягом усього дня в мобільному режимі. А фірмова технологія USB-C Easy Charge допомагає легко підзарядити ноутбук від будь-якого адаптера живлення або павербанка з роз’ємом USB-C.

Це ідеальний подарунок для вашого коханого або коханої на День закоханих. Дізнайтеся більше про ASUS Zenbook 14 OLED – ноутбук, який об’єднує в собі красу, продуктивність та інтелектуальні рішення.