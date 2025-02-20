ASUS Zenbook DUO 2025: інноваційний ноутбук із двома екранами

ASUS Zenbook DUO, вперше представлений на початку 2024 року, швидко змінив правила гри на ринку ноутбуків.

Це прорив на ринку ультрапортативних сегментів ноутбуків, тому що виробник запропонував користувачам інноваційну двоекранну конструкцію для класичного ноутбука із дисплеєм.

За останній рік щодня продається в середньому понад 30 пристроїв.

Підвищення продуктивності – головна перевага для користувачів

Zenbook DUO був добре сприйнятий користувачами, а його перевагою №1 покупці на Amazon та Best Buy, найбільших світових платформах роздрібної торгівлі, назвали сприяння підвищенню продуктивності роботи в офісі чи в дорозі завдяки використанню двох 14-дюймових дисплеїв. На початку 2025 року компанія ASUS представила оновлену версію ноутбука на новітній платформі Intel Core Ultra. Тепер він доступний і в Україні.

Основна увага, як і раніше, приділяється забезпеченню комфортної роботи на двох екранах і підвищенню продуктивності, завдяки вищій обчислювальній потужності та більшій тривалості роботи від акумулятора порівняно з версією 2024 року.

Два екрани: перевага, доведена на практиці

Дослідження показують, що використання двох екранів здатне підвищити продуктивність роботи на 30–50%. Той, хто працює за класичним ноутбуком вдома або в офісі знає, що додатковий монітор може значно підвищити ефективність роботи.

Ідеальний для всіх

Особливо цінним Zenbook DUO є для тих, хто подорожує. Zenbook DUO з двома вбудованими 14-дюймовими екранами важить лише 1,6 кг разом із клавіатурним модулем (середня вага типового 15-дюймового ноутбука).

Особливості Zenbook DUO 2025

У новому Zenbook DUO 2025 представлено кілька важливих функцій, покликаних покращити роботу користувача.

Горизонтальний режим із двома екранами для роботи з офісними програмами, месенджерами, створення та редагування тексту, перегляду відео. Цей режим дозволяє користувачам ефективно працювати в багатозадачному режимі, а інтуїтивно зрозумілі програмні помічники допомагають розподілити завдання між двома екранами.

для роботи з офісними програмами, месенджерами, створення та редагування тексту, перегляду відео. Цей режим дозволяє користувачам ефективно працювати в багатозадачному режимі, а інтуїтивно зрозумілі програмні помічники допомагають розподілити завдання між двома екранами. Два 14-дюймові OLED-дисплеї. Нова модель оснащена двома 14-дюймовими OLED-дисплеями з роздільною здатністю 3K та частотою оновлення 120 Гц. OLED-дисплеї мають низку переваг, серед яких чудова точність передачі кольору, глибокі темні відтінки, низьке енергоспоживання, швидкий відгук, а також тонка й легка конструкція.

Нова модель оснащена двома 14-дюймовими OLED-дисплеями з роздільною здатністю 3K та частотою оновлення 120 Гц. OLED-дисплеї мають низку переваг, серед яких чудова точність передачі кольору, глибокі темні відтінки, низьке енергоспоживання, швидкий відгук, а також тонка й легка конструкція. Компактний корпус із магнієвого сплаву. Zenbook DUO важить лише 1,6 кг, тобто він приблизно на 200 грамів легше, ніж двоекранні моделі з 13-дюймовими дисплеями від інших виробників. Це дуже портативний ноутбук, але при цьому він є надзвичайно функціональним.

Zenbook DUO важить лише 1,6 кг, тобто він приблизно на 200 грамів легше, ніж двоекранні моделі з 13-дюймовими дисплеями від інших виробників. Це дуже портативний ноутбук, але при цьому він є надзвичайно функціональним. Сучасна платформа. Zenbook DUO 2025 працює на новітній процесорній платформі Intel Core Ultra, оснащується 32 ГБ оперативної пам'яті та твердотільним накопичувачем до 2 ТБ, що гарантує першокласну продуктивність для всіх потреб в обчисленнях.

Zenbook DUO 2025 працює на новітній процесорній платформі Intel Core Ultra, оснащується 32 ГБ оперативної пам'яті та твердотільним накопичувачем до 2 ТБ, що гарантує першокласну продуктивність для всіх потреб в обчисленнях. Комфорт і універсальність у використанні. Незважаючи на свої ексклюзивні можливості, Zenbook DUO можна комфортно використовувати і як звичайний ноутбук, що робить його універсальним для різних умов роботи.

Продукт преміумкласу для користувачів з усього світу

Zenbook DUO 2025 є продуктом преміумкласу з відмінною якістю виготовлення, доступний в усьому світі. На відміну від деяких виробників, які виводять свої продукти лише на окремі ринки, ASUS забезпечить доступність Zenbook DUO в усіх країнах регіону EMEA (Європа, Близький Схід і Африка) і в більших обсягах, ніж у 2024 році.

Інноваційна двоекранна конструкція ASUS Zenbook DUO забезпечує значні переваги для підвищення продуктивності, що робить його цінним інструментом для широкого кола користувачів, від офісних працівників до представників бізнесу, які часто подорожують.

Нова модель 2025 року продовжує традиції ASUS: це якісний і потужний ноутбук преміумкласу, що відповідає потребам користувачів, які постійно змінюються. ASUS Zenbook DUO вже доступний в Україні