"Атакує і робить це навмисно": у Польщі заявили, що Росія вже не приховує, що веде кібервійну

Росія припинила приховувати той факт, що веде відверту кібервійну проти Польщі.

Про це заявив, що віцепремʼєр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, передає TVN24.

Він зазначив, що за останній рік кількість інцидентів у сфері кібербезпеки зросла вдвічі, а порівняно з 2022 роком — втричі.

Міністр заявив, що Росія цілеспрямовано проводить кібератаки проти Польщі.

"Значна частина з них чітко спрямована на Польщу з Росії. Росія більше не приховує, що перебуває у стані кібервійни з Польщею. Вони атакують і роблять це навмисно. Вони знають, де у нас слабкі місця", - наголосив польський міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США завадили російським хакерам із ФСБ атакувати Держдеп та Пентагон.

Крім того, ми раніше інформували, що ГУР атакувало російські компанії, що виробляють зброю та військову інфраструктуру.

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