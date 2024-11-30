"Атакує і робить це навмисно": у Польщі заявили, що Росія вже не приховує, що веде кібервійну

Росія цілеспрямовано проводить кібератаки проти Польщі.
Росія припинила приховувати той факт, що веде відверту кібервійну проти Польщі.
Про це заявив, що віцепремʼєр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, передає TVN24.
Він зазначив, що за останній рік кількість інцидентів у сфері кібербезпеки зросла вдвічі, а порівняно з 2022 роком — втричі.
Міністр заявив, що Росія цілеспрямовано проводить кібератаки проти Польщі.
"Значна частина з них чітко спрямована на Польщу з Росії. Росія більше не приховує, що перебуває у стані кібервійни з Польщею. Вони атакують і роблять це навмисно. Вони знають, де у нас слабкі місця", - наголосив польський міністр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США завадили російським хакерам із ФСБ атакувати Держдеп та Пентагон.
Крім того, ми раніше інформували, що ГУР атакувало російські компанії, що виробляють зброю та військову інфраструктуру.
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