Атлантичний океан швидко остигає з невідомих причин: вчені б'ють на сполох

Температура води в Атлантичному океані знизилася приблизно на один градус.

В Атлантичному океані спостерігається температурна аномалія, і експерти не можуть пояснити, що стало причиною.

Про це пише Unilad.

За останній рік температура поверхні світового океану досягла рекордних значень. Але в Атлантичному океані ситуація різко змінилася за останні три місяці – температура води раптово почала знижуватися з рекордною швидкістю і досягла аномальних значень для цієї пори року.

За даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA), температура поверхні води в Атлантиці неухильно знижується від початку травня. Вода вже стала приблизно на градус холоднішою за середньостатистичні літні показники.

В останні роки на тлі глобальної зміни клімату на Землі температура океанської води влітку постійно підвищувалася. Від березня 2023 року в Атлантичному океані постійно фіксувалися рекордно високі температури, головною причиною яких експерти називали кліматичний феномен Ель-Ніньйо, який виникає в океані та впливає на клімат усієї планети.

Особливо сильним Ель-Ніньйо був 2023-го та 2024 року, спричинивши в усьому світі хвилі екстремальної спеки. Але тепер, схоже, в Атлантиці Ель-Ніньйо поступається місцем своїй протилежності – Ла-Ніньї, який несе з собою різке похолодання.

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Обидва феномени – Ель-Ніньйо та Ла-Нінья – неймовірно складні. Крім того, на їхній розвиток і поширення впливають інші погодні явища – пасати, хмарність та опади. Така мінливість і нестабільність ускладнюють прогнозування цих кліматичних феноменів.

Синоптики очікували, що холодний Ла-Нінья в Атлантиці розпочнеться у вересні. Тому раптове охолодження океанської води спантеличило експертів.

"Ми розглянули весь список можливих механізмів, і наразі жоден з них не підходить", – розповів аспірант Університету Маямі Франс Філіп Туген.

Кліматологи стурбовані тим, що такі несподівані й різкі зміни можуть катастрофічно вплинути на довкілля. Зокрема, в NOAA попереджають, що в Атлантиці збільшиться ризик сильних ураганів, особливо в екваторіальних районах.

Нагадаємо, збільшення середньої температури на Землі на 3,7 градуса Цельсія призведе до того, що кліматичні явища Ель-Ніньйо, які часом призводять до природних катаклізм, у понад 90% випадків будуть екстремальними.

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