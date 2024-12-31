Атмосфера на Місяці може стати токсичною: як на це впливають люди

Місяць не має атмосфери, але має розріджену екзосферу, яка може змінюватися через людську активність.

Про це повідомило видання Earth.com.

Висадка астронавтів і запуск ракет можуть підняти в небо великі обсяги місячного пилу, змінивши середовище супутника.

За словами Розмарі Кіллен із NASA, місячний пил може становити небезпеку для здоров’я астронавтів.

"Один нюанс, який нас справді непокоїть, полягає в тому, що піднятого пилу буде справді багато" - заявила вчена.

Місячний пил формувався мільярдами років через удари астероїдів і вплив сонячного вітру. Це мікроскопічне сміття несе серйозну небезпеку для здоров'я та техніки.

Крім того, навіть незначні витоки парів або води з космічних апаратів можуть призвести до забруднення навколишнього середовища, яке буде поширюватися і замерзати в затінених областях Місяця, заважаючи аналізу льоду, що зберігається там століттями. Такі викиди ускладнюють дослідження та аналіз пилу і газів з мінімальним забрудненням.

Ракетні посадки, особливо великих апаратів, як Starship, можуть піднімати місячний пил на великі відстані, створюючи небажані "атмосферні кишені" для газів і частинок. Хоча космічні агентства планують мінімізувати цей ефект, кілька секунд тяги можуть залишити забруднення в віддалених районах Місяця.

Місячний пил має не лише побічні ефекти у вигляді подразнення, але й може пошкодити легені астронавтів та забруднити техніку. Подібно до того, як сажа завдає шкоди шахтарям, тривале вдихання місячного пилу може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

Нагадаємо, Північний магнітний полюс Землі змінив своє положення

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