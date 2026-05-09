Світові метеорологічні центри фіксують стрімке посилення Ель-Ніньйо у Тихому океані. За новими прогнозами, явище 2026/2027 років може досягти рекордної інтенсивності та перевершити найпотужніші суперподії сучасної історії, включно з Ель-Ніньйо 1997–1998 та 2015–2016 років.

Про це свідчать прогноз Severe Weather Europe складений на основі даних Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF), Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) та Австралійського бюро метеорології (BOM).

Метеорологи називають нинішній сценарій «атмосферним червоним кодом» через потенційно масштабний вплив на глобальну погодну систему. За словами фахівців, у Тихому океані зараз формується потужна хвиля Кельвіна — маса аномально теплої води під поверхнею океану, яка стрімко рухається на схід.

Очікується, що ця хвиля найближчими місяцями почне активно виходити на поверхню океану. Саме цей процес вважають ключовим механізмом розвитку сильного Ель-Ніньйо. У прогнозах зазначається, що теплова аномалія вже швидко посилюється як на поверхні, так і в глибших шарах Тихого океану.

За даними аналізу, температура у ключовому регіоні Niño3.4 вже демонструє різке зростання. Офіційним порогом Ель-Ніньйо вважається аномалія +0,5 градуса, яка тримається протягом сезонного періоду. Водночас для «супер Ель-Ніньо» використовується межа +2 градуси.

Нові моделі ECMWF та NOAA показують, що у другій половині 2026 року аномалії можуть перевищити +3 градуси, а в окремих районах східної частини Тихого океану — навіть сягнути понад +4,5 градуса. Якщо ці прогнози підтвердяться, подія може стати найсильнішою з кінця XIX століття та перевершити рекордне Ель-Ніньйо 1877–1878 років.

У матеріалі також зазначається, що західна тропічна частина Тихого океану зараз тепліша, ніж була на аналогічному етапі розвитку суперподій 1997 та 2015 років. Це може свідчити про ще більший запас тепла, який поки не вивільнився повністю.

Метеорологи наголошують, що Ель-Ніньйо впливає не лише на температуру океану. Явище змінює атмосферну циркуляцію, розподіл опадів і траєкторії штормів по всій планеті. Серед можливих наслідків фахівці називають масштабні повені, посухи, екстремальну спеку та зміну сезонних погодних моделей.

Фахівці також звертають увагу на зміну так званої комірки Вокера — великомасштабної циркуляції повітря в тропіках. Під час сильного Ель-Ніньйо зона активного підняття повітря зміщується до центральної та східної частини Тихого океану, що впливає на глобальні погодні процеси.

Прогнози вказують, що атмосферні наслідки можуть почати проявлятися вже влітку 2026 року. Для Північної Америки очікують посилення субтропічної струменевої течії, збільшення кількості опадів у південних штатах США та зміну температурного режиму в Канаді й на сході Сполучених Штатів.

Над Європою моделі прогнозують формування області високого тиску над центральними та західними регіонами, що може спричинити теплішу й сухішу погоду. Водночас у південній та південно-східній частинах континенту прогнозують збільшення кількості опадів через зони низького тиску над Середземномор’ям.

Окремо метеорологи підкреслюють, що кожне нове оновлення прогнозів демонструє ще сильніше посилення Ель-Ніньйо. За їхніми словами, це пов’язано з надходженням нових океанічних та атмосферних даних, які підтверджують стрімке накопичення тепла у тропічній частині Тихого океану.

У прогнозах також зазначається, що пік суперподії, ймовірно, припаде на кінець 2026 року та початок 2027-го — період, коли Ель-Ніньйо традиційно досягає максимальної сили.

Зазначимо, що Ель-Ніньйо — це нерегулярне явище аномального потепління поверхневих вод біля західного узбережжя Південної Америки, яке порушує звичні регіональні та глобальні погодні процеси, а інколи може спричиняти катастрофічні погодні явища.

