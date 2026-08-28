Атомний вибух створив новий метал, якого не існує на Землі: що приховувала Хиросіма

Аерофотознімок атомної хмари, що піднімається над Хіросімою 6 серпня 1945 року. Джерело: Бібліотека Конгресу США

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Шостого серпня 1945 року людство вперше застосувало ядерну зброю, коли американська бомба перетворила японське місто Хиросіма на попіл за лічені секунди. Температура у вогняній кулі сягнула неймовірних 7000 °C, що миттєво випарувало та змішало між собою абсолютно різні хімічні елементи. Внаслідок вибуху у цьому пеклі народився метал, якого раніше не існувало на Землі.

Про це пише ScienceAlert.

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Унікальна знахідка в Хіросімській затоці

У пісках Хіросімської затоки команда італійських дослідників під керівництвом геолога Луки Бінді з Флорентійського університету виявила особливі мікроскопічні частинки скла, відомі як хіросімаїти. Під час ретельного аналізу тридцяти чотирьох таких зразків науковці знайшли мікроскопічні фрагменти залізохромового сплаву, один із яких кардинально відрізнявся від інших матеріалів.

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Ця крихітна піщинка розміром лише десять мікрометрів містила аномально велику кількість кремнію, а також нікель, молібден, марганець та алюміній. Експерти вручну витягли цей незвичний фрагмент за допомогою найтонших голок і застосували рентгенівську дифракцію, щоб зрозуміти внутрішнє розташування його атомів.

Як утворився невідомий металевий сплав

Аналіз показав, що атоми в цьому зразку мають надзвичайно складну і високоупорядковану кубічну структуру, яка абсолютно не збігається зі звичайною будовою сталі. Дослідники пояснюють, що ця специфічна комбінація хімічних елементів та кристалічної решітки не відповідає жодному з відомих промислових сплавів на Землі.

Такий унікальний матеріал міг утворитися лише в умовах ядерного вибуху, коли випаруваний метал миттєво конденсувався і надзвичайно швидко охолоджувався. Саме ця блискавична швидкість охолодження надійно зафіксувала складну атомну конфігурацію, не дозволивши металу трансформуватися у простішу та стабільнішу форму.

Наукове відкриття на тлі людської трагедії

Це несподіване відкриття доводить, що залишки історичних ядерних вибухів можуть приховувати цілу мікроскопічну бібліотеку рідкісних матеріалів, про існування яких сучасна наука навіть не підозрює. Подібні метали формуються в настільки екстремальних умовах, що їх майже неможливо штучно відтворити у звичайній дослідницькій лабораторії.

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Водночас науковці наголошують на глибокому моральному аспекті своїх досліджень, адже цей надзвичайний матеріал назавжди пов’язаний із катастрофою та загибеллю тисяч невинних людей. Професор Бінді зауважив, що до таких знахідок необхідно ставитися з максимальною повагою, чітко усвідомлюючи ціну отриманих наукових знань.

Нагадаємо, життя на Землі могло зародитись завдяки рідкісному металу молібдену. Відкриття NASA змінює попередні уявлення про еволюцію перших організмів.

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