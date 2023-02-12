Аварія на МКС: російський космічний корабель знову вийшов із ладу

На Міжнародній космічній станції сталася друга аварія на космічному кораблі РФ. Якщо в середині грудня проблему з охолоджувальною системою виявили в корабля для доправки астронавтів, то цього разу аналогічна аварія сталася з вантажним транспортним засобом.

Про це пише Space.

В американському космічному агентстві повідомили, що поки що причина витоку охолоджувальної рідини з охолоджувальної системи невідома. Попри аварію температура й тиск на станції залишається в межах норми, і екіпажу МКС нічого не загрожує.

Варто зазначити, що вже вдруге за 2 місяці російський космічний корабель, який зістикований із МКС, почав протікати. Цього разу російські диспетчери на Землі помітили в суботу, 11 лютого, розгерметизацію у вантажному космічному кораблі "Прогрес-82". У NASA повідомили, що сталася розгерметизація системи охолодження корабля.

Наразі "Роскосмос" готує до відправки на МКС інший космічний корабель — "Союз-МС 23". Він полетить 20 лютого, але на його борту не буде екіпажу, окрім корисних вантажів. Цей корабель зможе повернути двох росіян і одного американця на Землю лише у вересні. Тобто початкова місія цих астронавтів на орбіті триватиме ще пів року. Поки що немає жодної інформації про те, чи буде скоригована дата запуску нового космічного корабля через розслідування аварії на кораблі "Прогрес".

Нагадаємо, космічна ракета New Shepard мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin з ним, його братом Марком та ще двома пасажирами успішно повернулася на Землю.

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