Авіакатастрофа в Антарктиді: дослідники знову знайшли уламки розбитого літака

Уламок літака ВПС Аргентини. Фото: БТА

Болгарські полярники знову натрапили на сліди авіакатастрофи, що сталася майже пів століття тому в Антарктиді. Після висадки на мисі Бернард на острові Лівінгстон дослідники виявили нові уламки літака ВПС Аргентини, який розбився у 1976 році.

Про це повідомило видання Heritage Daily.

Про знахідку повідомив командир болгарського науково-дослідного судна «Святі Кирило і Мефодій» капітан другого рангу Радко Муєвський. За його словами, фрагменти ідентифікували після огляду місцевості за допомогою дрона. Металеві частини помітив фізик Олег Васильєв, після чого їх доставили на борт судна.

Це вже другий випадок, коли болгарська антарктична експедиція знаходить уламки цього літака. Перші фрагменти були зафіксовані на початку 2024 року в районі Фолс-Бей і Бернард-Пойнт. Відомо, що повітряне судно виконувало розвідувальні польоти — оцінювало умови для наукових робіт і морської навігації, коли зазнало катастрофи.

На борту корабля провели церемонію вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців ВМС та ВПС Аргентини. Представник аргентинського флоту лейтенант Агустін Вієйра да Коста подякував болгарській команді. Підняті деталі доправлять до військово-морської бази Мар-дель-Плата.

«Дослідницьке судно „Святі Кирило і Мефодій“ (NIK 421) вирушило з Варни до Антарктиди 7 листопада та досягло Мар-дель-Плати 13 грудня 2025 року після місячного перетину Атлантики. Корабель продовжує підтримувати антарктичні місії Болгарії, включаючи операції на болгарській антарктичній базі Святого Климента Охридського на острові Лівінгстон.», — зазначили в статті.

