Автівка AirCar здійснила перший політ між двома містами

Трансформація зі звичайного автомобіля на літаючий займає 15 секунд.

Автомобіль AirCar здійснив перший випробувальний політ між аеропортами словацьких міст Нітра і Братислава. Політ тривав 35 хвилин, автомобілем керував його творець Стефан Кляйн.

Як повідомляє BBC, щоб приземлитися, AirCar потрібна злітно-посадкова смуга, зробити це вертикально він поки не може.

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Кляйн - запрошений професор у Школі мистецтв Глазго, співпрацював із компаніями Audi, Volkswagen і BMW. Він стверджує, що AirCar може подолати близько 1 тис. кілометрів на висоті 2 500 метрів і провести у повітрі 40 годин. Трансформація AirCar зі звичайного автомобіля на літаючий займає 15 секунд. За час випробувального польоту машина розвинула швидкість 170 кілометрів на годину.

У компанії Klein Vision, яка займалася розробкою автомобіля, кажуть, що для його створення знадобилося близько двох років і менше 2 мільйонів євро. Тепер компанія збирається зайняти частину світового ринку повітряних таксі.

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