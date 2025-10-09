Автопілот Tesla спеціально провокує ДТП і мчить на червоний: скандальне розслідування

Tesla / © www.youtube.com/CarWow

Національне управління безпеки руху США (NHTSA) почало розслідування технології повного автономного водіння (Full Self-Driving, FSD) компанії Tesla після повідомлень про інциденти, коли автопілот змушував автомобілі проїжджати на червоне світло або виїжджати на зустрічну смугу.

Про це повідомляє “Tech Crunch”

Наразі зафіксовано понад 50 повідомлень про порушення правил дорожнього руху, чотири з яких призвели до травм. Це одне з перших масштабних розслідувань, спрямованих саме на програмне забезпечення Tesla для автономного водіння.

Управління з розслідування дефектів (ODI) повідомило про щонайменше 18 скарг та один медійний репортаж, де стверджується, що FSD не змогло зупинити автомобіль на червоне світло. Крім того, виявлено шість повідомлень від Tesla за загальним регламентом звітності про ДТП (SGO) щодо аварій із частково або повністю автономними автомобілями.

ODI зафіксувало випадки, коли FSD:

виїжджала на зустрічну смугу під час або після повороту;

перетинала подвійну жовту розмітку при русі прямо;

здійснювала повороти на дороги в неправильному напрямку;

рухалася по смузі повороту прямо через перехрестя, не надаючи водієві можливості втрутитися.

Як зазначає агентство, деякі з цих інцидентів повторювалися на одному й тому ж перехресті в Джоппі, штат Меріленд, і Tesla вже вживала заходів для вирішення проблеми.

ODI почала попередню оцінку — перший етап перед можливим відкликанням програмного забезпечення. Зазвичай такі розслідування тривають до восьми місяців, хоча точні терміни можуть змінюватися залежно від роботи федерального уряду.

Раніше повідомлялось про випадок, коли Cybertruck заблокував пасажирів всередині авто, через що дівчина померла від диму та опіків.