Бактерії у роті можуть "вбити" ваше серце: нове дослідження вчених

Інфаркт / © Getty Images

Реклама

Фінські вчені з Університету Тампере встановили, що бактерії, які мешкають у роті людини, можуть відігравати ключову роль у виникненні серцевого нападу. Дослідники виявили високу концентрацію цих мікроорганізмів в артеріальних бляшках, зібраних у понад 200 пацієнтів з ішемічною хворобою серця.

Про це повідомляє Science Alert.

Нові докази зв’язку між бактеріями та серцем

За словами лікаря Пекки Кархунена, хоча підозри щодо зв’язку бактерій та ішемічної хвороби серця існували давно, прямих доказів не було. Це дослідження вперше продемонструвало наявність генетичного матеріалу бактерій ротової порожнини всередині атеросклеротичних бляшок — основної причини серцевих нападів.

Реклама

Атеросклероз — це процес накопичення на стінках артерій бляшок, що складаються з жиру, холестерину та інших речовин. Це призводить до звуження судин, що може заблокувати кровотік до серця.

Результати дослідження та роль стрептококів

У ході дослідження вчені проаналізували зразки бляшок у 121 пацієнта, які померли раптово, та у 96 пацієнтів після хірургічної операції. У 42% зразків в обох групах було виявлено бактеріальні біоплівки, найчастіше — зеленуваті стрептококи.

Присутність цих бактерій була безпосередньо пов’язана з важкими формами атеросклерозу та смертю від серцевих захворювань, особливо у випадках, коли бляшка розривалася.

Читайте також Вчені знайшли спосіб відстежити віруси через туалетні води в літаках: як це працює

Біоплівки бактерій знаходяться всередині бляшок, де вони захищені від імунної системи організму. Однак, у разі стресу (спричиненого інфекціями, неправильним харчуванням або гормонами стресу), ця плівка може запалитися, що призведе до розриву бляшки та серцевого нападу.

Реклама

Хоча результати дослідження вказують на чіткий зв’язок між здоров’ям ротової порожнини та ризиком серцевих захворювань, для повного розуміння ролі бактерій потрібні подальші дослідження. Проте, вже зараз це відкриття підкреслює важливість ретельної гігієни ротової порожнини для загального стану здоров’я.

Нагадаємо, малорухливий спосіб життя є серйозною проблемою сучасного суспільства, оскільки тривале сидіння, низька фізична активність та робота за комп’ютером негативно впливають на функцію судин і збільшують ризик серцево-судинних захворювань. Новий систематичний огляд 2025 року порівняв ефект йоги та традиційних фізичних вправ на стан судин у людей з низькою руховою активністю.

Здоров’я і молодість організму залежать не лише від способу життя, а й від харчування. Дорогі добавки та косметичні процедури не завжди дають бажаний результат, водночас звичайні доступні фрукти можуть стати справжнім еліксиром молодості. Лікарі та дієтологи зазначають, що саме ці 5 фруктів здатні підтримувати красу, енергію та ясність розуму навіть у зрілому віці.