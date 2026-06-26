Бактерії, стійкі до ліків, можуть ховатися там, де їх не шукають: вчені виявили нову загрозу

Науковці досліджують бактерії

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Звичні методи виявлення бактерій, стійких до антибіотиків, можуть пропускати значну частину небезпечних мікроорганізмів. Резистентні бактерії масово колонізують шкіру людей похилого віку, залишаючись непомітними для традиційної діагностики.

Про це повідомляє видання Earth.com з посиланням на нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications.

Науковці проаналізували зразки, взяті не лише з носа та ділянки біля прямої кишки, а й із пахв і паху мешканців будинків для літніх людей у Каліфорнії. Саме там було виявлено значно більше небезпечних мікробів, ніж показували звичайні лабораторні дослідження.

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Невидима загроза на поверхні шкіри

У дослідженні взяли участь 38 людей із 15 закладів тривалого догляду. Вчені застосували три різні методи аналізу, включно з повним ДНК-секвенуванням мікробіому шкіри.

Традиційне вирощування бактерій у лабораторії виявило резистентні організми лише приблизно у кожного четвертого учасника. Водночас генетичний аналіз засвідчив, що один зі стійких штамів кишкової палички E. coli був присутній на шкірі 27 із 38 мешканців, тобто майже у 70% випадків.

Причиною такого розриву стало те, що стандартні тести шукають лише окремі маркери резистентності, тоді як бактерії можуть мати інші гени, які забезпечують несприйнятливість до антибіотиків.

Купання не допомагає позбутися небезпечних мікробів

Дослідники також перевірили, чи впливає гігієна на присутність бактерій. Мазки брали через 12–48 годин після купання мешканців.

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Результати виявилися несподіваними: у половини носіїв небезпечний штам E. coli зберігався навіть після водних процедур. Це свідчить про те, що шкіра є не тимчасовим місцем забруднення, а постійним середовищем існування та розмноження стійких до ліків мікроорганізмів.

Один штам — дев’ять установ

Науковці встановили, що домінуючий штам E. coli був майже генетично ідентичним у мешканців дев’яти різних будинків для літніх людей.

Подібні збіги свідчать про передачу бактерій між людьми або про наявність спільного джерела поширення. Аналогічну картину виявили й щодо стійкого штаму Staphylococcus epidermidis, який часто пов’язують з інфекціями, викликаними медичними імплантами та катетерами.

Дослідники також зафіксували випадки, коли пацієнти одночасно мали однакові штами кількох різних бактерій, що може свідчити про обмін генами резистентності між мікроорганізмами.

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Необхідність нових підходів до діагностики

Автори роботи наголошують, що стандартні мазки з носа та прямої кишки суттєво недооцінюють масштаби проблеми.

На їхню думку, до рутинних перевірок слід додати дослідження шкіри, зокрема пахвових і пахових ділянок, а традиційні методи культивування поєднувати з ДНК-аналізом.

З огляду на старіння населення та збільшення кількості людей, які перебувають у закладах довготривалого догляду, раннє виявлення прихованих осередків резистентних бактерій може стати одним із ключових факторів у боротьбі з інфекціями майбутнього.

Нагадаємо, дослідники виявили у єнотів нову бактерію Escherichia albertii. Цей патоген уже став причиною кількох масштабних спалахів гострих харчових отруєнь у людей.

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