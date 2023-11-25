Бактерії уміють пам’ятати і передавати досвід наступним поколінням — дослідження

У бактерій немає мозку, але вони можуть збирати інформацію з навколишнього середовища.

Дослідники з Техаського університету та Університету Делавера виявили, що бактерія Escherichia coli (кишкова паличка) може запам’ятовувати набутий досвід і передавати його наступним поколінням.

Про дослідження учених повідомляє Science Alert.

“У бактерій немає мозку, але вони можуть збирати інформацію з навколишнього середовища, і якщо вони часто стикалися з цим середовищем, вони можуть зберігати цю інформацію і швидко отримувати доступ до неї пізніше для своєї вигоди”, — пояснив провідний дослідник, молекулярний біобіолог Сувік Бхаттачарія з Юти.

Дослідники перевірили, чи зможуть E. coli на одній чашці об'єднатися в одну масу для міграції за допомогою того самого механізму. На колонію бактерій діяли кількома різними чинниками, щоб побачити, які умови викликають найшвидше роїння. Зрештою команда виявила, що внутрішньоклітинне залізо є найсильнішим показником того, чи бактерії переміщатимуться чи залишатимуться.

Низький рівень заліза був пов'язаний з більш швидким і ефективним роїнням, тоді як вищий рівень приводив до осілого способу життя.

Для першого покоління клітин кишкової палички така поведінка була інтуїтивною. Але тільки після одного випадку роїння клітини, в яких було більше заліза, починали роїтися швидше та ефективніше, ніж раніше. І ця “залізна” пам'ять передавалася щонайменше чотирьом поколінням дочірніх клітин, які утворилися внаслідок поділу материнських.

До сьомого покоління клітин ця пам'ять губилася, але могла бути відновлена, якщо вчені штучно стимулювали її.

У ході дослідження вчені проаналізували понад 10 тисяч “роїв” бактерій.

Нагадаємо, раніше у Гардвардському університеті визначили маханізм того, як бактерії прориваються крізь захисні шари – мозкові оболонки – і спричиняють інфекції головного мозку.

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