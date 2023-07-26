"Банкет хижаків": десятки акул накинулися на кита – відео

Тигрові акули, як правило, полюють наодинці, але ніщо так не об’єднує падальщиків, як запах мертвого кита. Вченим вдалося зафільмувати бенкет пів сотні акул, які ласували тушею горбатого кита біля узбережжя Квінсленда (Австралія). Кадри були зняті наприкінці червня за допомогою дрона, що пролітав повз.

Відео опублікував Science Alert.

Вчені наголосили, що це рідкісне видовище є важливим для дослідження акул, а також служить попередженням для місцевих плавців.

"Смерть кита вельми сумна подія для океану, але не марна. Вмираючи, ці морські гіганти створюють джерело життя для багатьох інших тварин, зокрема риб, акул, а також інших морських мешканців. Дослідники зазначають, що їм неймовірно пощастило зняти цей процес і дізнатися більше про життєвий цикл в океані. Щоб убезпечити місцевих мешканців і туристів, проте мати змогу й надалі спостерігати за природним годуванням, науковці закріпили рештки кита до безпечного місця в затоці Херві", - розповів старший рейнджер Деніел Кліфтон з Департаменту навколишнього середовища та науки Квінсленда (DES).

На кадрі, зробленому дроном, видно тіні акул, які кружляють навколо туши кита. Іноді можна побачити окремо акулу, яка кидається й хапає кита, намагаючись відірвати шматок.

Нагадаємо, до Землі мчить небезпечний астероїд розміром із пасажирський авіалайнер.

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