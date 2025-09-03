Барвисті астероїди: вчені розкрили, чому "космічне каміння" має різний колір

Астероїд Бенну / © Associated Press

Нові дослідження астероїда Бенну пояснюють, чому деякі космічні об’єкти виглядають червоними, синіми або сірими. Хоча астероїди — це дивовижні вікна в історію космосу, вони зазвичай мають досить однотонний, тьмяний вигляд. Однак, при погляді через телескоп з відстані мільйонів кілометрів, вони можуть мати різні відтінки.

Про це пише Popular Science.

Загадка космічних кольорів

Астероїди Ітокава, Рюгу та Бенну, з яких були взяті зразки під час історичних місій космічних агентств Японії (JAXA) та США (NASA), виявилися схожими за своїм складом. Вони складаються переважно з вуглецю та космічного сміття. Теоретично, вони повинні відбивати світло однаково, але це не так. Наприклад, Рюгу виглядає дещо червоним, тоді як Бенну має синюватий відтінок.

Вчена Мішель Томпсон з Університету Пердью, яка вивчає зразки Бенну, поставила собі запитання: «Чому їхні спектри відрізняються, якщо вони мають однакові мінерали?». Разом зі своєю командою вона припустила, що різниця в кольорі може бути пов’язана з космічним вивітрюванням, яке по-різному впливає на ці об’єкти. Однак, аналіз зразків показав, що це не так. Насправді, астероїди дуже схожі за тим, як вони реагують на космічне вивітрювання.

Виявилося, що розгадка цієї «барвистої» таємниці, ймовірно, пов’язана з віком. Астероїди, що складаються зі сміття, такі як Рюгу і Бенну, мають свої власні фізіологічні цикли, які повільно змінюють поверхневі відкладення. Поверхня Рюгу піддавалася впливу суворих космічних умов лише протягом кількох тисяч років, тоді як поверхня Бенну — протягом десятків тисяч років.

«Замість того, щоб розглядати дві різні траєкторії того, як цей процес діє на ці тіла, ми бачимо дві різні точки в одному циклі», — пояснила Томпсон. «Їхні „кольори“ змінюються, а це означає, що їхні спектральні властивості змінюються залежно від віку поверхневого впливу».

Астероїди як «міжзоряні капсули часу»

Крім вивчення колірного спектру, зразки з астероїда Бенну дозволили дослідникам вивчити вміст органічних молекул. Раніше цього року вчені оголосили про виявлення фосфатів у зразку Бенну. Ці специфічні типи солей є центральними компонентами метаболізму та ДНК живого організму. Хоча це ще не підтверджено, багато експертів вважають, що життя на Землі виникло завдяки прибуттю астероїда, який містив ці та інші еволюційні «будівельні блоки». У цьому сенсі Томпсон порівнює Бенну та інші космічні об’єкти з міжзоряними капсулами часу.

«Астероїди — це реліквії ранньої Сонячної системи… вивчаючи органічні молекули з Бенну, ми отримуємо розуміння того, які види молекул могли стати насінням для життя на ранній Землі», — зазначає видання.

Нагадаємо, астероїд Бенну став справжньою «капсулою часу». Вчені виявили у його зразках частинки міжзоряного пилу, вік яких старший за Сонце.