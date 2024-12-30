Батько приніс у жертву сина: археологи знайшли унікальне поховання моче в Перу

Дослідники знайшли докази небаченого раніше ритуального жертвоприношення в культурі моче, що існувала на північному узбережжі Перу між 300 і 950 роками нашої ери. Генетичний аналіз поховань показав, що батько приніс у жертву власного сина, а також задушили племінницю високопоставленої жриці.

Про це пише IFLScience.

Ці відкриття були зроблені у похованнях 500 року нашої ери в Уака Као В’єхо, де знаходились шість осіб, зокрема жінка високого статусу, названа “Сеньйорою Цао”. Її поховання було найкраще збереженим серед усіх знайдених у Перу.

“Ідея полягає в тому, що удушення могло бути більш приватною та гідною формою ритуального вбивства, ймовірно, зарезервованою для осіб із високим соціальним або духовним статусом”, — пояснив Ларс Ферен-Шмітц, співавтор дослідження.

Підлітки, принесені в жертву, були родичами сеньйори. Хлопець, як показав генетичний аналіз, був сином одного з похованих чоловіків, а дівчина — її племінницею.

Культура моче відома своєю соціальною ієрархією та ритуальними практиками. Їхні поховання демонструють високий статус жінок, які часто виконували ролі жриць і богинь. “Сеньйора Цао” є одним із найяскравіших прикладів цього впливу.