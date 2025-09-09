- Дата публікації
"Батько штучного інтелекту" попередив про масове безробіття
Вчений Джеффрі Гінтон, якого називають «хрещеним батьком штучного інтелекту», виступив із черговим застереженням щодо можливих наслідків розвитку технології.
Штучний інтелект може призвести до масового безробіття та значного посилення соціальної нерівності.
В інтерв’ю для Financial Times Гінтон заявив, що ризики ШІ виходять за межі суто технологічних проблем.
Він вважає, що бізнес використовуватиме штучний інтелект для заміни працівників, а це своєю чергою спричинить значне зростання прибутків для небагатьох і збідніння для більшості населення.
«Це не провина ШІ, це провина капіталістичної системи», — підкреслив учений.
На думку Джеффрі Гінтона, людство може втратити контроль над надрозумним штучним інтелектом. Він навів єдину відому аналогію, де менш розумна істота контролює більш розумну — це стосунки матері та дитини.
На його думку, людство має прагнути того, щоб прищепити штучному інтелекту материнський інстинкт, який змусив би його дбати про нас незалежно від рівня його інтелекту.
