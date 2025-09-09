"Батько штучного інтелекту" попередив про масове безробіття

Прогноз Джеффрі Гінтона про вплив штучного інтелекту на ринок праці / © Pixabay

Штучний інтелект може призвести до масового безробіття та значного посилення соціальної нерівності.

В інтерв’ю для Financial Times Гінтон заявив, що ризики ШІ виходять за межі суто технологічних проблем.

Він вважає, що бізнес використовуватиме штучний інтелект для заміни працівників, а це своєю чергою спричинить значне зростання прибутків для небагатьох і збідніння для більшості населення.

«Це не провина ШІ, це провина капіталістичної системи», — підкреслив учений.

На думку Джеффрі Гінтона, людство може втратити контроль над надрозумним штучним інтелектом. Він навів єдину відому аналогію, де менш розумна істота контролює більш розумну — це стосунки матері та дитини.

На його думку, людство має прагнути того, щоб прищепити штучному інтелекту материнський інстинкт, який змусив би його дбати про нас незалежно від рівня його інтелекту.

