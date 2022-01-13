Без гімнастики для шиї, але з вправами для очей: у Мінцифри оновили умови для е-підпису (відео)

Мінцифра оновила "Дія.Підпис".
Міністерство цифрової трансформації змінило процедуру створення електронного "Дія.Підпис" (універсальний цифровий ключ), прибравши потребу в обертанні головою на камеру.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
У пресслужбі Мінцифри уточнили, щоб підтвердити особу і підписати електронний документ, необхідно кліпнути очима. Раніше потрібно було крутити головою, що часто викликало незручності в користувачів.
"Тепер не потрібно обертати головою, а лише один раз кліпнути очима. І все – ви підтвердили особу й підписали документ. Ми працюємо над тим, щоб запровадити десятки нових послуг, але разом з тим удосконалюємо і те, що є. ля нас це дуже важливо, адже розуміємо, що цей продукт потрібно розвивати", - написав Федоров.
Зокрема, щоб скористатися "Дія.Підписом" потрібно:
- Зайти в застосунок
- Натиснути "Меню"
- Обрати "Дія.Підпис"
- Кліпнути.
До слова, "Дія.Підпис" — універсальний цифровий ключ у смартфоні, яким можна підписувати документи онлайн за кілька кліків. З ним можна підписати будь-який PDF-документ: заяву на порталі Дія, бізнесконтракти, офіційні листи, заяви, договори, довіреність тощо.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило нову послугу для батьків немовлят — через розділ “єМалятко” у застосунку “Дія” відтепер можна оформити грошову компенсацію за “пакунок малюка”.
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