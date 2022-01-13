Без гімнастики для шиї, але з вправами для очей: у Мінцифри оновили умови для е-підпису (відео)

Без гімнастики для шиї, але з вправами для очей: у Мінцифри оновили умови для е-підпису (відео)

Мінцифра оновила "Дія.Підпис".

Міністерство цифрової трансформації змінило процедуру створення електронного "Дія.Підпис" (універсальний цифровий ключ), прибравши потребу в обертанні головою на камеру.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

У пресслужбі Мінцифри уточнили, щоб підтвердити особу і підписати електронний документ, необхідно кліпнути очима. Раніше потрібно було крутити головою, що часто викликало незручності в користувачів.

"Тепер не потрібно обертати головою, а лише один раз кліпнути очима. І все – ви підтвердили особу й підписали документ. Ми працюємо над тим, щоб запровадити десятки нових послуг, але разом з тим удосконалюємо і те, що є. ля нас це дуже важливо, адже розуміємо, що цей продукт потрібно розвивати", - написав Федоров.

Зокрема, щоб скористатися "Дія.Підписом" потрібно:

Зайти в застосунок

Натиснути "Меню"

Обрати "Дія.Підпис"

Кліпнути.

До слова, "Дія.Підпис" — універсальний цифровий ключ у смартфоні, яким можна підписувати документи онлайн за кілька кліків. З ним можна підписати будь-який PDF-документ: заяву на порталі Дія, бізнесконтракти, офіційні листи, заяви, договори, довіреність тощо.