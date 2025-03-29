Без голови, але з органами: вчені виявили дивовижну скам’янілість

Скам'янілість Сью. Фото: University of Leicester

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На південноафриканському узбережжі в регіоні Soom Shale вчені виявили дивовижну скам’янілість віком 444 мільйони років — рештки древнього членистоногого, які збереглися «навиворіт»: м’які тканини, кишківник і навіть м’язи виявилися ідеально мінералізованими, тоді як панцир і кінцівки повністю зникли.

Про це повідомило видання livescience.

Новий вид назвали Keurbos susanae, а саму знахідку лагідно прозвали «Сью» — на честь мами дослідниці, яка першою помітила артефакт.

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«Сью — це вивернуте навиворіт, безголове й безноге диво. Її нутрощі збереглися у вигляді мінералізованої капсули часу — м’язи, сухожилля, кишківник і навіть тканини — все з неймовірною деталізацією. І при цьому жодного сліду від панцира чи голови — вони зникли ще 440 мільйонів років тому», — заявила палеонтологиня з Університету Лестера Сара Ґебботт.

Унікальний стан скам’янілості пояснюють особливими умовами стародавнього моря: високий вміст сірководню та відсутність кисню «законсервували» органи, а панцир, ймовірно, розчинився в кислому середовищі.

Ця істота жила під час масового вимирання в пізньому ордовику, коли льодовики знищили до 85% морських видів. Але саме її нутрощі перетворилися на 3D-відбиток минулого — можливо, завдяки глині або фосфату кальцію. Без голови та кінцівок класифікувати K. susanae складно.

«Ми точно знаємо, що це був примітивний морський членистоногий, але встановити точну спорідненість з іншими видами нам поки що не вдається», — підкреслила науковиця.

На жаль, кар’єр, де знайшли Сью, тепер недоступний — його перекрили нові відкладення.

«Я все ще сподівалася знайти нові зразки, але після 25 років пошуків стало ясно — це викопне надзвичайно рідкісне. Та й мама вже пожартувала: „Сара, якщо вже збираєшся назвати скам’янілість на мою честь, зроби це до того, як я сама стану скам’янілістю“, — розповіла дослідниця.

Нагадаємо, вчені виявили несподіваний зв’язок між голодуванням та сексуальним потягом.