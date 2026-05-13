Наука та IT
Категорія
Наука та IT
Без кави, шоколаду та вітамінів: "апокаліпсис комах" загрожує світу глобальним голодом

Глобальне скорочення популяції комах-запилювачів напряму призводить до зниження врожайності, втрати доходів фермерів та зростання рівня недоїдання серед людей.

Ірина Ігнатова
Бджола

Вимирання запилювачів призведе до глобальної продовольчої кризи / © unsplash.com

Стрімке вимирання диких комах-запилювачів вже зараз провокує продовольчу кризу та масове недоїдання. Унікальне дослідження, яке вчені проводили протягом року у сільськогосподарських поселеннях Непалу, вперше в історії кількісно довело, що зникнення бджіл та інших комах напряму б’є по врожайності та позбавляє людей життєво важливих вітамінів.

Про це пише LiveScience з посиланням на результати дослідження.

Наслідки «апокаліпсиса комах» для здоров’я людей

Протягом останніх трьох десятиліть кількість комах на планеті скорочується загрозливими темпами — за деякими оцінками, до 1% на рік. Це явище настільки масштабне, що вчені охрестили його «апокаліпсисом комах». Дослідження в Непалі вперше дозволило виміряти, як саме ця екологічна криза б’є по здоров’ю людей.

Команда науковців кожні два тижні підраховувала кількість комах на полях, а потім зіставляла ці дані з рівнем недоїдання серед місцевих жителів. Результати виявилися приголомшливими: комахи-запилювачі забезпечували приблизно 44% фермерського доходу селян і понад 20% споживання життєво важливих поживних речовин, зокрема вітамінів А, Е та фолієвої кислоти.

Зі зменшенням кількості та видового різноманіття запилювачів доходи та дієтичне здоров’я людей стрімко падали. Більше половини дітей, які брали участь у дослідженні, мали затримку росту саме через мізерний раціон, залежний від овочів, бобових та фруктів, що потребують запилення. Вчені прогнозують: якщо сільськогосподарські практики не зміняться, до 2030 року селяни втратять ще 7% споживання вітаміну А та фолатів, дефіцит яких призводить до втрати зору та вроджених вад розвитку.

Глобальна загроза та прості шляхи порятунку

Хоча дослідження проводилося лише в Непалі, воно демонструє приховану загрозу для всього світу. Близько 2 мільярдів людей на планеті залежать від дрібного фермерства. Приблизно три чверті світових сільськогосподарських культур потребують запилення комахами, а такі популярні продукти, як кава, мигдаль та шоколад, повністю залежать від них.

Утім, вчені знайшли шляхи, як зупинити цей руйнівний процес. Згідно з комп’ютерними моделями, врятувати ситуацію можуть прості кроки: висаджування місцевих польових квітів біля ферм, розведення диких бджіл та суттєве зменшення використання пестицидів.

Такі заходи здатні не лише відновити популяцію комах, а й збільшити доходи фермерів на 30%, одночасно підвищивши споживання вітаміну А та фолієвої кислоти на 5% і 9% відповідно.

«Біорізноманіття — це не розкіш. Це фундамент нашого здоров’я, харчування та засобів до існування», — наголосив співавтор дослідження, еколог Томас Тімберлейк.

Нагадаємо, вчені давно попереджають: якщо бджіл не стане, світ не розвалиться за одну ніч, але тріщати по швах він почне дуже швидко. І що далі, то гучнішим буде цей тріск.

