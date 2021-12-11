Безлімітний мобільний 4G-інтернет – коли зникне з ринку України

Експерти підкреслили, що на вітчизняному ринку стільникового зв'язку давно немає пакетів з по-справжньому необмеженим доступом до Всесвітньої мережі.

Споживання мобільного інтернету в Україні, що стрімко зростає, може змусити операторів відмовитися від безлімітних тарифів.

Про це повідомляє UBR.

"Київстар"

Абоненти "Київстар" із безлімітом використовують на місяць у середньому 21 гігабайт. Таким чином компанія запропонувала користувачам тарифи з трафіком від 5 ГБ до 25 ГБ.

"Ми прогнозуємо, що поступово і на українському ринку тарифами з безлімітним інтернетом користуватиметься все менше людей, безліміти стануть рішенням лише для невеликого відсотка клієнтів", – сказали у компанії.

Безлімітний інтернет є тільки у контрактних клієнтів верхнього цінового сегмента. Згідно з умовами документа "Політика справедливого користування мережними ресурсами", такі абоненти зможуть використати 40 тисяч МБ на місяць на найбільшій швидкості, проте оператор примусово знизить її до 0,8 Мбіт/с.

Vodafone

У Vodafone швидкість зменшать у абонентів з безлімітом після використання 40 ГБ на місяць.

"Щоб забезпечити комфортне користування для всіх клієнтів у мережі, компанія запровадила політику чесного використання. Вона запобігає комерційному використанню у безлімітних тарифах, обмежуючи "роздачу" інтернету та користування так званими торентами", – сказали в компанії.

Для роздачі інтернету є послуга з помісячною оплатою – 50 грн. на місяць або "Роздача інтернету на день" – 10 грн. на добу.

lifecell

Абоненти в lifecell протягом місяця використовують у середньому 13 ГБ. Водночас, як сказали в компанії, прибирати безлімітні тарифи вони не мають наміру. Їх два: "Вільний Лайф" та "Platinum Лайф". В них швидкість знижують до 1 Мбіт/с після вичерпання 50 і 150 ГБ відповідно.

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Водночас експерти підкреслили, що на вітчизняному ринку стільникового зв'язку давно немає пакетів з по-справжньому необмеженим доступом до Всесвітньої мережі.

Як зазначив телеком-експерт Роман Химич, вже як років десять безлімітний інтернет є маркетинговим прийомом.

"Абсолютна більшість відомих мені тарифних пропозицій операторів мобільного зв'язку України не передбачає по-справжньому необмеженого споживання послуг передачі даних", – уточнив він.

Химич додав, що всі оператори істотно знижують швидкість після використання певної кількості інтернету.

"Щедрі, хоч і свідомо нереалістичні обіцянки добре продаються. Та що там добре, чудово! Тому всередині операторських компаній завжди існуватиме потужне лобі подібних практик" , - вважає експерт.

"Золоті часи" ринку мобільного зв'язку – коли оператори заробляли на SMS та інших додаткових послугах – минули, і зараз передача даних у доходах активно "під'їдає голос", зазначив у розмові з UBR.ua Анатолій Фроленков, керуючий партнер консалтингової компанії E&C Group.

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За його словами, на стільниковому ринку "безлімітів" як таких немає, оператори застосовують свої "політики справедливого використання" та "шейплять" (знижують) швидкість підключення після вичерпання певного обсягу. Причини зрозумілі – певний відсоток абонентів "може покласти всю мережу", констатував він.

"Оператори будь-яким способом намагаються хоч трохи підвищити своє ARPU (середньомісячний дохід від абонента), свої тарифи, тому що вони вперлися в якусь стелю" , - зазначив Фроленков і підкреслив, що як оператори не намагаються заробляти на додаткових послугах, основним драйвером доходу є " дата" (передача даних).

Тому стан справ, що склався, передбачає наявність у тарифних лінійках безлімітних пакетів, нехай навіть із "шейпінгом".

Нагадаємо:

У Києві на базі технологічного парку UNIT.City відкрили тестову зону технології 5G - 5G Lab, це спільний проєкт Міністерства цифрової трансформації, мобільного оператора Vodafone Україна, Huawei Ukraine та UNIT.City.

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