Безпека в Інтернеті: як захистити особисті дані під час покупок в Інтернет-магазинах

Онлайн-шопінг став звичною справою для кожного з нас. Всього за кілька кліків у Мережі можна купити будь-що – від їжі до замовлення послуг. Але водночас зросли випадки шахрайства з нашими особистими даними, оскільки ми самі їх залишаємо на сайтах, коли щось купуємо та проводимо онлайн-транзакції.

ТСН.ua зібрав декілька простих правил безпеки, дотримуючись яких, можна захиститися від шахрайства та кібератак під час покупок в Інтернет-магазинах.

Що таке персональні дані та навіщо їх збирають

Це будь-які факти та інформація про нас: ПІБ, дані паспорта, освіта, адреса проживання, номери телефонів, родинні зв’язки, віросповідання, професійна діяльність, наявність судимості тощо. Навіть те, що ми гуглимо, шукаємо на маркетплейсах чи інших вебсайтах, – це вже інформація, за якою нас можна легко розпізнати.

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Наші персональні дані – дуже цінний ресурс для бізнесу. Завдяки збору інформації про користувача створюється його портрет. Потім відбувається класифікація портретів та розподіл користувачів Інтернет-мережі на цільові групи. Завдяки такій консолідованій інформації продавці товарів та послуг мають змогу концентрувати зусилля, щоб просувати свої продукти цим групам, тобто своїм потенційним покупцям.

Як захистити свої особисті дані під час онлайн-покупок

Вибирайте надійні Інтернет-магазини: перш ніж робити покупки, переконайтеся, що продавець має бездоганну репутацію і працює на ринку впродовж тривалого часу.

Перевіряйте рейтинг та відгуки про магазин, дослідіть політику конфіденційності та безпеки. Важливо, щоб ваші особисті дані не передавалися третім особам для недобросовісних цілей.

Забезпечте шифрування даних. Перед введенням інформації про себе на сайті Інтернет-магазину слід переконатися, що веб-адреса починається з літер та символів «https://», і ви бачите зображення замочка в адресному рядку. Це означає, що передавання даних між користувачем та сайтом шифрується.

Використовуйте складні паролі. Якщо створюєте обліковий запис на сайті, вигадайте унікальний та складний пароль. Уникайте використання простих комбінацій та особистої інформації.

Користуйтеся безпечними платіжними системами. Наприклад, системи PayPal або Apple Pay пропонують додатковий рівень безпеки, оскільки введені фінансові дані не розголошуються Інтернет-магазину.

Будьте обережні з персональними даними: не слід надавати зайвої інформації про себе, яка не потрібна для покупки.

Використовуйте захищений Wi-Fi. Під час здійснення покупок в Інтернет-магазинах не користуйтеся вільною Wi-Fi-мережею. Вона може бути незахищеною, що дозволяє зловмисникам отримати доступ до вашої особистої інформації. Краще користуватися власним Інтернетом.

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Стежте за своїми фінансовими транзакціями. Регулярно перевіряйте свої фінансові виписки та кредитні картки на наявність будь-яких неправомірних списань коштів. Якщо ви помічаєте підозрілі операції, негайно звертайтеся до банку, щоб заблокувати картку.

Оновлюйте програмне забезпечення та антивірус. Переконайтеся, що ваш комп'ютер або мобільний пристрій мають оновлені версії операційної системи та антивірусного програмного забезпечення. Це допоможе захистити ваші пристрої від шкідливих програм та кібератак.

Будьте обережні зі спамовими повідомленнями: не переходьте на запропоновані сторінки за посиланнями. Перевіряйте адресу відправника та ретельно аналізуйте контент. Не відкривайте вкладення з ненадійних джерел.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, як вигадати надійний пароль, щоб його не зламали.

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