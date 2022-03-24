27 січня 2021 року кіберполіція викриває українських хакерів, які обікрали європейські банки на понад 2 млрд доларів / pixabay.com

"Безпрецедентний напад на демократичні принципи": ЄС і Канада нададуть Україні та Молдові кібердопомогу

"Безпрецедентний напад на демократичні принципи": ЄС і Канада нададуть Україні та Молдові кібердопомогу

Російське вторгнення в Україну - це напад на засновану на правилах міжнародну систему.

Канада та Європейський Союз допоможуть Україні й Молдові зміцнити кібероборону та посилити протидію дезінформації.

Про це йдеться у спільному комюніке прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, - пише Укрінформ.

"Ми рішуче налаштовані продовжити співпрацю у сфері кібернетичних загроз, зокрема кібербезпеки, як у відповідь на російську агресію, так і як більш довготермінову мету. Спільно ми посилимо зусилля з координації допомоги урядам України та Молдови, пов'язаної з кіберстійкістю та обороною, доступом до інтернету й протидією дезінформації. Ми здійснимо це, працюючи з державами ЄС та іншими країнами-однодумцями, а також за допомогою Механізму швидкого реагування G7", - вказується у документі.

Російське вторгнення в Україну - це безпрецедентний напад на демократичні принципи та засновану на правилах міжнародну систему.

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