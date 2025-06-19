"Біблія Диявола": моторошна легенда та реальність створення стародавнього тексту "Кодекс Гігас"

Попри старовинну легенду, вчені вважають, що так звану «Біблію диявола» автор міг писати майже усе своє свідоме життя

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«Кодекс Гігас» XIII століття, відомий як «Біблія Диявола», овіяний похмурими легендами про змову з темними силами. Згідно з переказами, грішний чернець нібито створив цей гігантський текст за одну ніч, щоб уникнути жахливої долі. Але наскільки ця історія відповідає дійсності, і скільки часу насправді пішло на написання однієї з найтаємничіших книг світу? Дослідники розкрили цікаві факти, що стоять за містифікацією.

Про це пише IFL Science.

Легенда про договір з дияволом

Якщо ви поціновувач давніх та загадкових манускриптів із нотками сатанинських легенд, «Кодекс Гігас» точно приверне вашу увагу. Легенда оповідає, що у XIII столітті в Богемії чернець на ім’я Герман порушив свої обітниці й був засуджений до замуровування живцем у стіну. Аби уникнути такої жорстокої кари, Герман начебто уклав угоду з абатом: якщо він створить книгу, яка міститиме всі людські знання, до сходу сонця, то залишиться живим.

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Зрозуміло, що це було непосильним завданням для будь-якої людини. Але за легендою, Герман продав свою душу дияволу в обмін на завершену книгу. Наступного ранку він представив ігумену гігантський том, на одній зі сторінок якого було зображено невтішний «портрет» диявола як данина його допомозі.

Правда про манускрипт: що приховує «Біблія Диявола»

Звісно, ця моторошна легенда не має реального підґрунтя, але сам текст «Кодексу Гігас» є надзвичайно цікавим. Цей рукопис XIII століття, що містить 620 сторінок, є унікальною сумішшю Старого та Нового Заповітів, середньовічного підручника з медицини («Ars medicinae»), історичних хронік, праць Козьми Празького, а також інформації про екзорцизм, що додає йому додаткового «моторошного» фактору.

Особливою і дивною деталлю є довгий список зізнань у гріхах, написаних великими літерами, який розташований безпосередньо перед зображеннями раю та диявола.

Хоча подальший аналіз тексту ще потрібен, деякі експерти припускають, що це дійсно робота одного автора, хоча, звичайно, зроблена не за одну ніч. За оцінками Національної бібліотеки Швеції, якщо писар працював би по шість годин на день шість днів на тиждень, на завершення рукопису знадобилося б близько п’яти років.

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Якщо ж писар був ченцем, він міг працювати лише близько трьох годин на день, тоді написання книги могло зайняти до 10 років. З урахуванням часу на розграфлення сторінок, ілюстрації та прикраси рукопису, створення «Кодексу Гігас», ймовірно, зайняло щонайменше два десятиліття, а можливо, і до 30 років. Тобто автор манускрипту міг присвятити його написанню майже все своє свідоме життя.

Відомо, що «Кодекс Гігас», ймовірно, був написаний на початку 1200-х років у Богемії і вважався одним із чудес світу близько кінця століття. Але ким насправді був автор «Біблії Диявола», досі залишається загадкою.

Хоча аналіз почерку та ймовірний підпис «hermann inclusus» (Герман самітник) вказують на авторство однієї людини, монастир Подлажіце, відомий як перший власник, був надто малим і бідним, щоб створити манускрипт власними силами. Дослідники вважають, що скоріш за все, якщо не буде нових відкриттів або «сам диявол не заявить про своє авторство», таємниця написання «Кодексу Гігас» так і залишиться нерозкритою.

Нагадаємо, дослідники виявили, що середньовічні дороги Англії та Уельсу успадкували римську інфраструктуру. Аналіз карти XV століття показав неочікувані зв’язки.

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