Біблійна загадка Ковчега Заповіту отримала нові підказки: що виявили археологи

Цар Давид вносить Ковчег Заповіту в Єрусалим. Картина: Доменіко Ґарджуло:

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Археологи, які працюють у стародавньому Шило на Західному березі, повідомили про нові відкриття, що можуть допомогти краще зрозуміти історію Ковчега Заповіту. Дослідники вважають, що виявлена ними монументальна споруда могла бути місцем, де колись розташовувалася біблійна Скинія — святилище, в якому, згідно з Писанням, понад 300 років зберігався Ковчег.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Розкопки проводить команда Асоціації біблійних досліджень (ABR) у біблійному Шило — давньому місті, яке, відповідно до Біблії, було релігійним центром Ізраїлю після завоювання Обіцяної землі. Саме тут, як зазначається у Святому Письмі, було встановлено Скинію, де зберігався Ковчег Заповіту — покрита золотом скриня, в якій, за біблійною традицією, містилися кам’яні скрижалі з Десятьма Заповідями.

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Під час нового сезону розкопок археологи виявили додаткові стіни монументальної споруди, зокрема її південну стіну. За словами директора розкопок у Тель-Шило доктора Скотта Стріплінга, саме ця знахідка стала одним із найважливіших результатів сезону, оскільки дозволяє дослідникам точніше визначити розміри будівлі та краще зрозуміти її можливе призначення.

Фахівці зазначають, що споруда орієнтована зі сходу на захід і має пропорції, подібні до тих, які описані для біблійної Скинії. Минулого року команда вже повідомляла про виявлення цієї великої будівлі, а нові знахідки, за словами археологів, не доводять остаточно, що це саме Скинія, однак зміцнюють цю гіпотезу.

Окрім архітектурних залишків, дослідники знайшли предмети, які пов’язують із богослужінням. Серед них — роги жертовника, керамічні гранати та мушлі мурекс. Археологи звертають увагу, що мушлі використовувалися для виготовлення синього барвника, який у біблійних текстах асоціюється з одягом священників.

Нові відкриття доповнюють результати попередніх досліджень у Шило. Раніше археологи виявили понад 100 тисяч кісток тварин — переважно овець, кіз і великої рогатої худоби. Багато з них належать до правої частини туш, що, на думку дослідників, відповідає опису священницьких пожертв, наведеному в Книзі Левит.

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Цьогоріч експедиція також відкрила додаткові стіни північної системи укріплень Шило. За даними археологів, комплекс був збудований як ворота з вигнутою віссю та складався з кількох приміщень. Дослідники вважають, що ця знахідка допомагає краще зрозуміти систему оборони та планування стародавнього міста, а також може відповідати комплексу воріт, який згадується в біблійній розповіді про смерть первосвященника Ілія.

Паралельно в іншій частині пам’ятки було знайдено три великі ханаанські глеки для зберігання продуктів, які датуються періодом до появи ізраїльського поселення. Усередині археологи виявили обвуглені залишки оливок, пшениці та сочевиці. Їх планують дослідити за допомогою радіовуглецевого аналізу, щоб точніше встановити дату шару, в якому вони були знайдені.

Водночас археологи наголошують, що під час розкопок не було знайдено самого Ковчега Заповіту. Також дослідники не стверджують, що монументальна споруда вже остаточно ідентифікована як біблійна Скинія. За їхніми словами, останній сезон розкопок лише надав нові докази, які узгоджуються з біблійним описом Шило та можуть допомогти краще зрозуміти історію цього місця.

Нагадаємо, поблизу Великої піраміди вчені виявили дві загадкові підземні аномалії. Що саме приховує пісок, поки залишається загадкою.

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