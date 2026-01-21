“Біблійний змій” чи дракон: унікальна знахідка довела, що стародавні плазуни могли ходили

Пращури сучасних змій мали задні ноги / © pixabay.com

Студент-палеонтолог підняв із землі камінчик розміром у кілька сантиметрів і зрозумів, що тримає в руках сенсацію. Це був ідеально збережений череп стародавньої змії Najash rionegrina. Знахідка довела, що еволюція змій була набагато драматичнішою, ніж ми думали.

Про це пише ScienceAlert.

Випадкова знахідка студента

Історія цього відкриття почалася у лютому 2013 року в Патагонії (Аргентина). Студент Фернандо Гарберогліо поїхав у свою першу експедицію в пустелю Ла-Буйтрера.

Шукати скам’янілості — це години повзання по розпеченому піску під сонцем і вітром. Але Фернандо пощастило. Він підняв маленький камінь і побачив, що на нього «дивиться» стародавня кістлява морда.

«Я знайшов череп змії!» — закричав він.

Це був ідеально збережений у 3D (не розплющений) череп змії Najash rionegrina, яка жила 95 мільйонів років тому.

Не сліпі черв’яки, а хижаки

Довгий час вчені вважали, що змії еволюціонували від дрібних, сліпих ящірок, схожих на черв’яків, які жили під землею.

Але череп Najash повністю спростовує це.

У неї була велика паща з гострими зубами .

Рухливі суглоби черепа, як у сучасних удавів, щоб ковтати здобич.

Вона нагадувала не черв’яка, а дракона чи комодського варана — тільки без передніх лап.

Загадка ніг

Найбільш вражальна особливість Najash — це її задні лапи.

На відміну від морських змій, чиї ноги були просто баластом, ця змія жила на суші (в пустелі) і мала повноцінні, міцні кінцівки, з’єднані з тазом. Вона не просто волочила їх, а користувалася ними.

Це доводить, що змії ходили на задніх лапах протягом 70 мільйонів років. Це була успішна, стабільна форма життя, а не «помилка еволюції».

Кістка, яка змінила підручники

Вчені також розгадали анатомічну загадку. У Najash знайшли виличну кістку (jugal), ідентичну тій, що є у ящірок. Раніше вважалося, що змії її втратили. Це відкриття дозволило точно побудувати «родинне дерево» і зрозуміти, які саме кістки трансформувалися в процесі еволюції.

Таким чином, біблійний змій (на честь якого назвали вид Najash), що був покараний втратою ніг, у реальній історії природи «втрачав» їх дуже довго і неохоче, і протягом мільйонів років був грізним хижаком на двох лапах.

