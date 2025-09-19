Біг може допомогти відмовитися від згубних звичок: вчені виявили дивну закономірність

Спортзал / © Getty Images

Дослідники виявили, що активні тренування можуть відвадити пацюків від кокаїну. Під час наукового експерименту, вчені з’ясували, що систематичні фізичні навантаження змінюють роботу мозку, роблячи його клітини надчутливими до наркотиків.

Це відкриття може допомогти у розробці спеціальних вправ для людей, котрі хочуть позбутися наркозалежності, пише Nauka.ua.

Дослідники провели експеримент на пацюках у підлітковому віці, бо саме в цьому віці люди найчастіше вперше пробують наркотики. Піддослідних навчили знаходити камеру, де був кокаїн. Потім половина з них бігала на біговій доріжці, а інша вела звичайний, малорухливий спосіб життя.

Коли щурам запропонували вибрати одну з камер, ті, що бігали, майже на 20% рідше заходили в камеру з кокаїном, ніж ті, що вели малорухливий спосіб життя. Також у їхньому мозку знайшли на 65% більше спеціальних речовин, які відповідають за систему винагород. Саме ці зміни в мозку змусили щурів відчувати відразу до кокаїну.

Науковці також порівняли результати з попереднім дослідженням, у якому щури бігали помірно. У тому експерименті тварини все ще хотіли наркотики. У новому ж дослідженні інтенсивні тренування викликали у щурів відразу до кокаїну.

Результати досліджень можуть свідчити про те, що для подолання наркозалежності важлива не лише наявність тренувань, але і їхня інтенсивність та частота.

