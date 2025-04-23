Біля Антарктиди знайшли рибу зі "свинячими хвостами" (фото)

Риба з «свинячими хвостами» / © Schmidt Ocean

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Під час експедиції біля Південних Сандвічевих островів вчені зняли відео, на якому паразитичні ракоподібні Lophoura szidati присмокталися до голови глибоководного щурохвоста (Macrourus). Кадри, опубліковані Інститутом океану Шмідта, демонструють двох кровопивць, які, наче підвішені на рибі, мають вигляд як «свинячі хвости».

Про це повідомило видання Livescience.

Кадри, зняті на глибині 489 метрів, демонструють двох паразитів, що вгризлися у тіло жертви, а їхні яйцеві мішечки звисають. Ці ракоподібні проникають у м’язи риби за допомогою спеціальних ротових структур, живлячись її кров’ю та рідинами. Вони належать до родини Sphyriidae, яка відома своєю жорстокою тактикою виживання: самки вгризаються в тіло господаря та живляться його тканинами.

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Кожен із паразитів на відео несе сотні яєць, з яких згодом вилупляться личинки, готові знайти нову жертву. Як розповів еволюційний біолог Джеймс Бернот, їхні личинки спочатку проникають під шкіру, а потім перетворюються на справжні «якорі», яких вже не відчепити. Хоча життєвий цикл L. szidati досі мало вивчений, вчені вважають, що вони можуть жити місяцями, а сліди їхньої присутності залишаються в тілі риби роками.

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