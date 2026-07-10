Біля Японії знайшли «невидиме золото»: його концентрація стала рекордною

Роботизована рука відламує шматок багатої мінералами породи на великій глибині під водою. / © Science Alert

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На дні океану біля південно-східного узбережжя Японії виявили поклади так званого невидимого золота з рекордно високою концентрацією.

Результати дослідження науковців з Університету Сідзуока, Університету Васеда та Токійського університету опублікували в журналі Scientific Reports.

Йдеться про гідротермальні поля у підводній кальдері Хігасі-Аогасіма, розташованій приблизно за 350 кілометрів на південь від Токіо.

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У цьому районі діють чорні гідротермальні джерела та підводні пагорби, з яких виходять гарячі рідини, насичені металами. Вони сприяють утворенню мінеральних покладів, зокрема золота.

Частина дорогоцінного металу міститься у настільки дрібній формі, що її неможливо побачити неозброєним оком або за допомогою звичайного мікроскопа. Саме тому дослідники називають його «невидимим золотом».

Для аналізу зразків науковці застосували вторинно-іонну мас-спектрометрію, яка дає змогу виявляти надзвичайно малі концентрації хімічних елементів.

З’ясувалося, що золото приховане всередині піриту — мінералу із заліза та сірки, який через характерний блиск часто називають «золотом дурнів».

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Справжнє золото може міститися в піриті у двох формах: як мікроскопічні наночастинки або як окремі атоми, вбудовані у структуру мінералу. У кальдері Хігасі-Аогасіма науковці виявили обидві форми.

Автори дослідження заявили, що концентрація золота у місцевому піриті є найвищою серед усіх відомих на сьогодні подібних родовищ.

Кальдера також розташована на відносно невеликій глибині порівняно з іншими золотоносними гідротермальними джерелами. Це може зробити район привабливим для майбутнього видобутку.

Водночас наразі у світі не працює жодна комерційна підводна золотовидобувна шахта. Однією з головних проблем залишається відсутність дешевого та ефективного способу вилучення мікроскопічного золота з морських порід.

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Спроба запустити подібний проєкт біля узбережжя Папуа-Нової Гвінеї раніше провалилася через фінансові труднощі та протести екологів. Низка тихоокеанських країн після цього підтримала мораторій на глибоководний видобуток корисних копалин до 2030 року.

Японія натомість продовжує розвивати дослідження у сфері підводного видобутку.

Відкриття також посилює дискусію щодо того, чи варто розробляти гідротермальні поля, екосистеми яких досі залишаються недостатньо вивченими. Науковці попереджають, що промисловий видобуток може завдати шкоди морським організмам, які мешкають поблизу таких джерел.

Раніше повідомлялось, що у Китаї геологи повідомили про ймовірне відкриття «надгігантського» родовища золота. За попередніми оцінками, його запаси можуть перевищувати 1000 тонн, а вартість — сягати понад 80 мільярдів доларів.

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