Біля Коста-Рики виловили помаранчеву акулу з білими очима: дивна знахідка збентежила вчених

Поблизу берегів Коста-Рики виловили рідкісну акулу / © Getty Images

Поблизу берегів Коста-Рики, в Національному парку Тортугеро, вперше спіймали надзвичайно рідкісну акулу-медсестру. Вона мала незвичайний яскраво-помаранчевий колір та білі очі.

Про це повідомляє The Sun.

У цієї акули, що має довжину у шість футів (приблизно 182,8 сантиметра — Ред.), виявили рідкісне порушення пігментації — ксантизм, через що вона виглядала помаранчевою.

Зазвичай, це захворювання притаманне тваринам, яке створює жовтий або золотистий колір, вражаючи хутро, луску або шкіру.

Однак, ксантизм ніколи раніше не спостерігалося у хрящових риб, таких як акули, скати та скати, що водяться у Карибському басейні. Окрім того, у акули виявили ознаки альбінізму — наявність білих очей.

Зазвичай акула-медсестра (або ж акула-нянька — Ред.) має коричневу шкіру, що допомагає їй зливатися з морським дном.

Поблизу берегів Коста-Рики/ Джерело Facebook: ParisminaDomusDei

Вчені зазначають, що тварини з альбінізмом або ксантизмом набагато помітніші, що робить їх легкою мішенню для хижаків. Зокрема, наявність обидвох станів також можуть підвищити чутливість до сонячного світла та ускладнити пошук партнерів.

Науковці з Федерального університету Ріу-Гранді зауважили, що яскравий колір та наявність білих очей не став на заваді акулі дожити до зрілого віку, що робить таку знахідку ще більш цінною.

Наразі вчені намагаються з’ясувати, чи ця знахідка є поодиноким випадком, чи свідчить про нову генетичну особливість серед місцевих акул.

У тваринному світі ксантизм вважається надзвичайно рідкісним явищем. Його спостерігали лише у кількох видів риб (гуппі, цихліди, золоті рибки), рептилій (жовті змії, ящірки) та птахів (папуги, канарки).

Раніше, у темних глибинах океану вчені виявили акулу чорну, яка є найбільшою біолюмінесцентною твариною на планеті, окрім того, її довжина сягає майже 1,8 метра.

