Наука та IT
Наука та IT
209
Біля пірамід Гізи виявили загадкові підземні структури

Дослідники не виключають, що під землею може перебувати щось комплексне.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дослідники здивовані знахідкою

Дослідники здивовані знахідкою / © Associated Press

Учені за допомогою радара виявили поруч із пірамідами Гізи загадкову «аномалію». Вона розташована недалеко від Західного кладовища.

Про це повідомляє Daily Galaxy.

Як з’ясували дослідники, виявлена «аномалія» розміров 10 на 10 метрів розташована на глибині всього двох метрів під землею.

Форма і глибина структури, а також використання насипного піску, дають підстави припустити, що вона була рукотворною. L-подібна форма утворення була чітко видна на радарних знімках, що дало змогу точно визначити його розмір і місце розташування.

На глибині близько 10 метрів вчені виявили ще одну аномалію. Це свідчить про те, що під землею може перебувати щось більше і більш комплексне.

Ця глибша структура була виявлена за допомогою електротомографії, яка виявила матеріал з високим електричним опором. Що це за матеріал, вчені не знають достеменно, але припускають, що це може бути суміш піску і гравію, можливо, із вкрапленнями повітряних пустот.

Нагадаємо, під пірамідою Хефрена виявили саркофаг на глибині понад 180 метрів. Це відкриття, як стверджують вчені, може кардинально змінити уявлення про історію цивілізацій, які існували до фараонів.

