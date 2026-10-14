Біля Туреччини знайшли сліди корабля, старшого за піраміди: усередині — загадковий вантаж

Затонулий корабель (ілюстративне фото) / © Reuters

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Біля острова Кекова на півдні Туреччини археологи виявили понад 30 стародавніх амфор і три кам’яні якорі. Дослідники припускають, що це залишки корабельної аварії віком приблизно 4400–4700 років.

Про це повідомляє Daily Galaxy.

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Сам дерев’яний корпус судна не зберігся, однак, якщо датування підтвердиться, знахідка може виявитися старшою за будь-яке відоме досі місце кораблетрощі.

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Знахідку виявили на глибині близько 30 метрів. Археологи вважають, що судно мало приблизно 10 метрів завдовжки та рухалося зі сходу на захід Середземного моря.

Оскільки деревини не залишилося, датувати корабель за допомогою радіовуглецевого аналізу неможливо. Тому науковці орієнтуються на форму та матеріал амфор.

За словами керівника дослідження Хакана Оніза, посудини схожі на кераміку раннього бронзового віку з Єгипту та Леванту і можуть датуватися періодом приблизно 2700–2400 років до нашої ери.

Усередині амфор знайшли загадкову речовину

Найбільше дослідників здивувало те, що частина піднятих з дна амфор виявилася не порожньою.

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На їхніх стінках зберігся товстий блискучий осад. Археологиня Карін Совада з Університету Маккуорі розповіла, що не очікувала побачити таку кількість залишків після тисячоліть під водою.

«Я заглянула всередину і ледь не знепритомніла», — сказала вона.

Що саме перевозили у посудинах, поки невідомо. Серед можливих варіантів дослідники називають оливкову олію, вино або деревну смолу.

Водночас амфори могли використовувати багаторазово, тому речовина всередині не обов’язково була первинним вантажем корабля.

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Куди міг прямувати корабель

Дослідники припускають, що судно вирушило зі східної частини Середземномор’я. Серед можливих пунктів призначення називають Трою на території сучасної Туреччини або мінойський Крит.

З’ясувати точний маршрут поки складно. Через глибину та умови занурення археологи можуть працювати на місці лише близько 30 хвилин за один раз.

Підняті амфори зараз реставрують. У майбутньому їх планують виставити у новому Середземноморському музеї підводної археології в Антальї.

Район Кекови відомий складними течіями та великою кількістю корабельних аварій. Лише під час досліджень узбережжя Анталії та Мерсіна археологи раніше виявили близько 350 затонулих суден різних історичних періодів.

Досі найдавнішим відомим місцем кораблетрощі вважалася знахідка біля грецького острова Докос віком приблизно 4200 років. Якщо датування Кекови підтвердиться, нове відкриття може виявитися ще давнішим.

Раніше повідомлялось, що під час огляду пам’ятки трипільської культури біля села Мединя, що на Івано-Франківщині, науковці виявили чимало артефактів, вік яких перевищує п’ять тисячоліть. Їх знайшли на розораному полі в урочищах Лази та Чумали.

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