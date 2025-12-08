Біля узбережжя Александрії знайшли давньоєгипетський прогулянковий човен (фото)

Давньоєгипетський прогулянковий човен / © Christoph Gerigk ©Franck Goddio/Hilti Foundation

Біля узбережжя Александрії археологи виявили давньоєгипетський прогулянковий човен довжиною 35 м, описаний грецьким істориком Страбоном у I столітті. Знахідка датується першою половиною I століття та має розкішно оздоблену каюту, що свідчить про використання човна королівським двором.

Про це повідомляє The Guardian.

Александрія, відома своїми палацами, храмами та 130-метровим маяком Фарос — одним із семи чудес світу, у давнину була одним із найрозкішніших міст. Саме тут археологи знайшли прогулянковий човен І століття завдовжки 35 м, створений для розміщення центрального павільйону з пишно оформленою каютою.

Його виявили поблизу затонулих залишків острова Антиродос, що колись входив до складу Великого порту Александрії — Portus Magnus.

Страбон, який побував у Єгипті орієнтовно в 29 — 25 роках до н.е., описував подібні судна так: «Ці кораблі розкішно обладнані й використовуються королівським двором для прогулянок; і натовп веселунів, що спускається з Александрії каналом до громадських свят; адже кожен день і кожна ніч наповнені людьми на човнах, які без упину грають на флейті й танцюють із надмірною розбещеністю».

Роботи проводив Європейський інститут підводної археології (IEASM) під керівництвом запрошеного професора морської археології Оксфордського університету Франка Годдіо.

«Це неймовірно захопливо, тому що вперше в історії такий човен було знайдено в Єгипті … Про ці судна згадували різні давні автори, як-от Страбон, і вони також зображені в іконографії — наприклад, на пренестинській мозаїці, де видно подібний човен, але значно меншого розміру, із вельможами, що полюють на гіпопотамів. Але [реальний човен] ніколи раніше не знаходили», — розповів Годдіо.

Деталь нільської мозаїки зображує човни набагато менші за той, що був знайдений біля узбережжя Александрії / © DEA/S. VANNINI/De Agostini/Getty Images

На відміну від приблизно 15-метрового човна на мозаїці, цей виявився значно більшим. Збережені дерев’яні елементи свідчать про ширину близько 7 м, а керувати ним могли понад 20 веслярів.

Судно лежало всього за 7 м під водою та під 1,5-метровим шаром осаду. Спершу Годдіо подумав, що перед ним два кораблі, «бо конструкція була настільки незвичною». Він пояснив: «Носова частина плоска … а корма округла … щоб мати змогу ходити дуже мілкими водами».

Знахідку виявили менш ніж за 50 м від храму Ісіди, який Годдіо зараз досліджує. Він припускає, що човен затонув під час руйнівного знищення храму близько 50 року н.е.

Сильні землетруси та хвилі цунамі призвели до того, що Portus Magnus і частина узбережжя занурилися під воду, поховавши численні споруди.

За іншою гіпотезою, судно могло бути частиною храмових ритуалів.

«Це могло … [бути] частиною морської церемонії navigatio iside, коли процесія на честь [богині] Ісіди зустрічала багато оздоблене судно — Navigium, що уособлювало сонячну барку Ісіди, володарки моря», — зазначив Годдіо.

На центральній балці виявили грецькі графіті, які ще належить розшифрувати.

Попри ранній етап дослідження, корабель, за словами Годдіо, дасть змогу поглянути по-новому на «життя, релігії, розкоші та відпочинок на водних шляхах раннього римського Єгипту».

«Це тип судна, який ніколи раніше не знаходили. Хоча ми можемо читати про такі каютні човни в античних текстах і бачити їх на художніх зображеннях, мати археологічний відповідник — це приголомшливо», — наголосив директор центру, професор Деміан Робінсон.

Остов судна залишать на морському дні.

«Ми дотримуємося правил ЮНЕСКО, яка вважає за краще [залишати] рештки під водою», — прояснив Годдіо.

Досліджено лише невелику частину району, а розкопки будуть продовжені.

