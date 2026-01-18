ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
453
1 хв

Біля узбережжя Данії виявили величезний затонулий корабель віком 600 років

Морські археологи виявили найбільшу у світі середньовічну коггу — торговельне судно XV століття, яке пролежало під водою понад 600 років.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Знахідка є переламним моментом для морської археології

Знахідка є переламним моментом для морської археології / © Getty Images

Археологи виявили біля узбережжя Данії корабель, що чудово зберігся. Це найбільше середньовічне судно такого типу з коли-небудь виявлених у світі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Величезне судно, яке отримало назву «Свелгет 2», було збудовано близько 1410 року, його довжина становить 28 метрів, а вантажопідйомність оцінюється в 300 тонн. Корабель, що затонув, спочивав на глибині 13 метрів під захисним шаром піску.

«Цей корабель — віха для морської археології. Це найбільший когг, який нам відомий, і він дає нам унікальну можливість зрозуміти не лише його конструкцію, а й те, як було влаштовано життя на борту найбільших торгових судів Середньовіччя», — заявив керівник археологічної експедиції Отто Ульдум.

Серед артефактів, виявлених на 600-річному кораблі та поряд з ним, — розписні дерев’яні миски, взуття, гребені, бронзові котли та цегляна камбузна піч. Ці знахідки свідчать про несподіваний для тієї епохи рівень комфорту.

Відсутність баласту та слідів вантажу вказує на те, що судно було завантажене товарами, які, ймовірно, спливли під час катастрофи.

Нагадаємо, у Туреччині виявили 2000-річне судно з ідеально збереженим скарбом.

