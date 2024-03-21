"Білий і пухнастий": в Австралії виявили новий рід жуків-вусаків

Невідомий раніше жук із дуже дивною зовнішністю виявили в районі, який ентомологи активно досліджують уже понад сотню років.

Новозеландський ентомолог Джеймс Твід із Університету Квінсленду виявив незвичайного жука в тропічному лісі Голд-Коста в Австралії. Зовнішність жука була настільки незвичайною, що дослідник спочатку прийняв його за пташиний послід і пройшов повз.

Про це дивовижне відкриття повідомив сайт Квінслендського університету.

"Одного ранку я прогулювався по кемпінгу Бінна Бурра Лодж і щось на аркуші очерету привернуло мою увагу. На мій подив, я побачив самого незвичайного і волохатого жука-вусача, якого я коли-небудь бачив. Це була виняткова червоно-чорна красуня, вкрита довгими білими волосками, що стирчали", – розповів учений.

Ентомолог Джеймс Твід відкрив новий рід комах / Фото: twitter.com

Примірник комахи, якого виявив Твід, був довжиною всього 9,7 мм.

Після повернення додому ентомолог почав шукати збіги з цим видом, але не знайшов жодної комахи, навіть віддалено схожої на його знахідку.

Експерти Австралійської національної колекції комах (ANIC) у Канберрі підтвердили за фотографіями, що жук є новим видом. А після того, як Твід привіз їм знайденого жука, стало ясно, що дослідник виявив не просто новий вид, а й новий рід або сімейство видів.

"Ми вибрали для роду назву Excastra, що в перекладі з латині означає "з кемпінгу", а як назва виду ми вибрали albopilosa, що перекладається як "білий і волохатий"", — розповів Джеймс Твід.

Тепер вченим належить з'ясувати, навіщо цим жукам-усачам потрібні такі волоски на тілі.

"Наша основна теорія полягає в тому, що вони змушують комаху виглядати так, ніби вона була вбита смертельним для комах грибком. Можливо, це спосіб захисту від поїдання птахами та іншими хижаками. Але поки хтось не знайде більше екземплярів і не вивчить цей вид детальніше, ми не зможемо точно сказати, чому цей жук такий волохатий", – пояснив ентомолог.

Meet Australia's most recently named і записаний longhorn beetle: Excastra albopilosa! Я був приємно відповісти на записи цих відмінних видів, коли camping @binnaburra в 2021 році. #entomology #newspecies https://t.co/dnQma7Qxwe pic.twitter.com/e4d54BKRAg — James Tweed (@JamesTweedNZ) March 21, 2024

За словами дослідника, район біля національного парку Ламінгтон має популярність в ентомологів вже понад 100 років, тому дивно, що цього жука не знайшли досі. Твід додав, що кілька разів повертався на місце, де виявив жука, шукаючи нових особин, але пошуки не принесли результату.

"Ми переживаємо швидке скорочення біорізноманіття у всьому світі, і важко зберегти види, якщо ми навіть не знаємо про їхнє існування", — поділився дослідник.

За його словами, комахи — найрізноманітніша група живих істот на планеті, але вони ще недостатньо вивчені. За оцінками ентомологів, на Землі може існувати 5,5 мільйона видів комах, і лише одна п'ята їх відома науці, названа й описана.

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