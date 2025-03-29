Білл Гейтс спрогнозував, що ШІ забере роботу у людей вже в найближчі 10 років

Штучний інтелект / © Pixabay

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Відомий американський бізнесмен і один із засновників Microsoft Білл Гейтс передбачив, що досягнення в галузі штучного інтелекту значно знизять роль людства в багатьох традиційних сферах, таких як медицина та освіта, і кардинальні зміни можуть відбутися менше ніж за 10 років.

Про це пише New York Post.

У недавньому інтерв’ю коміку Джиммі Феллону в програмі «The Tonight Show» на каналі NBC співзасновник Microsoft описав майбутнє, в якому люди більше не будуть потрібні для «більшості справ», оскільки технології штучного інтелекту зможуть виконувати завдання, які зараз потребують спеціальних людських навичок.

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Експертиза в таких сферах, як медицина та освіта, сьогодні є рідкісною, зазначив Гейтс. Він додав, що ці галузі залежать від «великого лікаря» або «великого вчителя». Однак у найближче десятиліття «відмінні медичні поради та відмінне навчання» стануть доступними безкоштовно.

Гейтс більше детально зупинився на своїй концепції «вільного інтелекту» під час розмови з професором Гарварду Артуром Бруксом. Він зазначив, що штучний інтелект буде активно впроваджуватися у повсякденне життя, змінюючи сфери охорони здоров’я та освіти, а репетитори на базі штучного інтелекту стануть звичним явищем.

«Це дуже глибоко і навіть трохи страшно, оскільки все відбувається дуже швидко, і немає верхньої межі», — сказав Гейтс.

Наразі тривають дискусії про майбутню роль людей у суспільстві, що керується штучним інтелектом. Хоча деякі вважають, що ШІ допоможе людству стати більш продуктивним, інші занепокоєні збереженням робочих місць.

Генеральний директор Microsoft AI Мустафа Сулейман вважає, що трансформація праці за допомогою ШІ матиме «надзвичайно дестабілізуючий» ефект. У своїй книзі 2023 року «Наступна хвиля» він пише: «Ці інструменти лише тимчасово посилять людський інтелект. Вони зроблять нас розумнішими та ефективнішими, але по суті замінять робочу силу».

Гейтс зберігає оптимізм щодо позитивного внеску ІІ, включаючи прориви в лікуванні та освіті, а також у вирішенні проблем клімату.

Хоча деякі види діяльності завжди залишатимуться специфічними для людини, Гейтс вважає, що питання виробництва, транспортування та вирощування їжі будуть здебільшого вирішені завдяки технологіям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ШІ може передбачити ризик раку молочної залози за декілька років до встановлення діагнозу.