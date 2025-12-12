Більша за Юпітер: науковці відкрили нову та масивну екзопланету (фото)

Планета (ілюстративне фото) / © Credits

Вчені ідентифікували унікальну екзопланету HD 143811 b, яка обертається навколо подвійної зоряної системи, що нагадує сцену з «Зоряних війн». Відкриття зроблене шляхом повторного аналізу старих даних.

Про це повідомляє Daily mail.

Міжнародна група вчених оголосила про виявлення неймовірної екзопланети HD 143811 b. Вона розташована за 446 світлових років від Землі. Її небо освітлене двома зірками, які обертаються навколо спільного центру.

Надзвичайно далекий, але розпечений світ

За інформацією вчених, планета HD 143811 b класифікується як газовий гігант, що складається переважно з водню та гелію. Її маса приблизно у шість разів більша за масу Юпітера. Незважаючи на величезну відстань від своїх сонць — у 80 разів більшу, ніж відстань від Землі до Сонця — поверхня цього світу все ще має екстремальну температуру 730°C (1346°F).

Один повний оберт планети навколо подвійної системи займає близько 300 земних років. Подвійні зірки при цьому обертаються одна навколо одної лише раз на 18 днів. Попри свою віддаленість, ця планета знаходиться у шість разів ближче до своїх зірок, ніж будь-яка інша екзопланета в подвійній системі, яку вдалося безпосередньо сфотографувати раніше.

Планета HD 143811 b / © dailymail.co.uk

Відкриття з архівних даних

Планету виявили не в результаті нових спостережень, а завдяки аналізу багаторічних даних, які зібрали різними телескопами у період з 2016 по 2019 рік. Дві незалежні групи дослідників — з Університету Ексетера (Велика Британія) та Північно-Західного університету (США) — окремо переглядали архівні знімки.

Американські вчені, відстежуючи рух зірок, помітили слабкий об’єкт, який слідував за рухом подвійної системи.

«Якщо планета пов’язана із зіркою, то вона рухатиметься разом із зіркою», — пояснив старший автор дослідження доктор Джейсон Ванг.

Британські астрономи незалежно ідентифікували той самий об’єкт. Провідний автор дослідження доктор Віто Сквіччіаріні підтвердив знахідку в липні цього року, отримавши додаткові знімки за допомогою телескопа в Чилі.

Планета HD 143811 b / © dailymail.co.uk

Молода планета та таємниці формування

Дослідники встановили, що HD 143811 b утворилася лише 13 мільйонів років тому.

«За мірками Всесвіту, це відносно молоде тіло, тому воно все ще зберігає частину тепла з моменту свого формування», — зазначив доктор Ванг.

Оскільки лише крихітна частина з 6000 відомих екзопланет обертається навколо подвійних зіркових систем, вчені досі не впевнені, як саме сформувалася ця планета. Ймовірно, зірки утворилися першими, а планети навколо них пізніше.

Вчені сподіваються, що це рідкісне відкриття стане «орієнтиром» для розуміння механізмів формування планет у подібних складних світах.

Планета HD 143811 b. / © dailymail.co.uk

«Питання полягає в тому, чи можна знайти планети, подібні до Землі, в такій системі? Можливо, через кілька років ми зможемо відповісти на ці фундаментальні питання», — підсумував доктор Сквіччіаріні.

Нагадаємо, пошуки позаземного життя зазвичай зосереджені на пошуку «другої Землі». Проте деякі вчені пропонують мислити ширше і шукати світи, які можуть бути навіть кращими за наш. Концепція «наджиттєпридатних планет» передбачає існування небесних тіл, які мають більше шансів на розквіт біорізноманіття, ніж наша домівка.

Ми звикли думати, що інопланетяни або вимерли, або ховаються від небезпеки, але причина мовчання Всесвіту може бути набагато прозаїчнішою. Вчений NASA висунув нову теорію відсутності контакту з позаземним життям і стверджує, що інопланетянам просто нудно шукати інші цивілізації.