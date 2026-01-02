Жінки з віком змінюють уподобання щодо чоловіків: вчені пояснили, як саме

Жінки / © www.freepik.com/free-photo

Дослідники з Вроцлавського медичного університету розгадали давню загадку, чому матері й доньки часто не можуть дійти згоди щодо ідеального чоловіка. Виявилося, що критерії чоловічої привабливості напряму залежать від біологічного етапу життя жінки та її репродуктивних пріоритетів.

Про це повідомляє Daily mail.

Статус проти генетики

В експерименті взяли участь понад 120 жінок віком від 19 до 70 років, які оцінювали цифрові оброблені фото чоловіків. Результати показали чітку межу: молоді дівчата частіше обирають атлетичну статуру та виражену мускулатуру. На думку вчених, це підсвідомий пошук гарної генетики та фізичної сили для захисту майбутнього потомства.

Добірка зображень, показаних у рамках дослідження. У верхньому рядку показано зміни форми обличчя: A — фемінізована, B — середня, а C — маскулінізована. У другому рядку показано зміни волосся на обличчі: A — світла, B — середня, а C — повна борода

Натомість жінки старшого віку та ті, хто вже перебуває в періоді постменопаузи, віддають перевагу стрункій статурі та густій бороді. V-подібна фігура «качка» їх радше відлякує, ніж приваблює. Борода в їхніх очах асоціюється зі зрілістю, соціальним статусом і надійністю — рисами, які стають пріоритетними, коли питання фертильності відходить на другий план.

Жінок також попросили оцінити відмінності у формі тіла (верхній рядок) та кількості м’язів (нижній рядок)

Ефект «бабусі» та зміна трендів

Дослідники пояснюють це «гіпотезою бабусі»: з віком жінки підсвідомо шукають стабільного партнера, який не виявляє зайвої агресії та здатний забезпечити ресурси для сім’ї та онуків. Надмірна мускулистість може сприйматися ними як ознака домінування, що заважає спокійному життю.

Цікаво, що наукові висновки підтверджуються і свіжими опитуваннями. Так, серед 2500 британських жінок семеро з десяти заявили, що неголений Педро Паскаль приваблює їх значно більше, ніж ідеальний прес Зака Ефрона. Експерти зі знайомств констатують: ера «кубиків» на животі минає, поступаючись місцем автентичності, зрілості та легкому флеру таємничості, який дарує рослинність на обличчі.

Нагадаємо, нове дослідження, опубліковане у виданні Frontiers in Psychology, показує, що чоловіки віддають перевагу жінкам нижчого зросту, особливо коли йдеться про короткострокові стосунки. Водночас жінки залишаються послідовнішими у своїх вподобаннях і завжди обирають чоловіків вищих за себе — незалежно від того, шукають вони короткострокові чи довгострокові стосунки.