Більше контактів і менше конфліктів: хижаки змінили поведінку інших тваринт (фото)

Пума / © iStock

Реклама

У США (Патагонія, Південна Америка) через збільшення кількості магеланських пінгвінів пуми (Puma concolor), які зазвичай живуть поодинці, стали частіше зустрічатися одна з одною. Це допомогло зменшити конфлікти та збільшити їхню чисельність.

Про це повідомляє Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

«Зростання чисельності доступної здобичі, зокрема пінгвінів, змінило соціальну поведінку пум. Ті, що полюють на пінгвінів, стали частіше зустрічатися між собою та проводити час на одній території, тоді як раніше вони переважно уникали контактів», — йдеться у повідомленні дослідників.

Реклама

Науковці стежили за 14 пуми за допомогою GPS-нашийників і одночасно аналізували поведінку приблизно 40 тисяч магеланських пінгвінів. Виявилося, що дев’ять із цих пуми регулярно полювали на пінгвінів, а п’ять інших — не використовували птахів як здобич. Протягом 2019–2023 років зафіксували 254 зустрічі між пумами, які полювали на пінгвінів, і лише чотири зустрічі між тими, хто цього не робив. Більшість контактів відбувалася в радіусі одного кілометра від колоній пінгвінів.

Ті пуми, що орієнтуються на пінгвінів, під час періоду розмноження птахів залишаються поблизу колоній, а в інші періоди року долають значно більші відстані в пошуках здобичі порівняно з тими, хто не полює на пінгвінів. Це дозволило хижаків більш ефективно використовувати доступну їжу та підтримувати стабільну чисельність популяції.

© Скріншот

Разом з тим, вчені застерігають, що зростання присутності пуми поблизу колоній пінгвінів може негативно вплинути на розмноження птахів та інших видів, які не звикли до постійної загрози від хижаків. Науковці відзначають, що подібні явища спостерігаються й у інших видів тварин. Наприклад, коали проявляють більш мирну поведінку, якщо поряд мешкають сусіди, ведмеді в Італії стають меншими і менш агресивними, якщо співіснують з людьми, а горобці демонструють кращий стан здоров’я у спільнотах із різними типами поведінки.

Дослідження демонструє, що зміни в доступності їжі можуть мати суттєвий вплив на соціальну поведінку та територіальне використання хижаків, а також впливати на цілі екосистеми. Це відкриття допомагає краще розуміти взаємодію хижаків і їхньої здобичі та прогнозувати наслідки повернення великих хижих ссавців у дику природу після відновлення популяцій.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що понад 60 тисяч африканських пінгвінів загинули від виснаження після різкого скорочення популяції сардин біля узбережжя Південної Африки.