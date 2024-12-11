Більші за Землю бурі на Юпітері можуть кардинально змінити вигляд планети

Астрофотограф Майкл Каррер зробив дивовижні знімки Юпітера, на яких видно дві білі грозові бурі в Південному екваторіальному поясі планети. Цей пояс є однією з червоно-коричневих смуг, які оперізують екватор Юпітера.

Про це повідомило видання Live Science.

Науковці припускають, що ці бурі можуть змінити колір Південного екваторіального поясу або навіть призвести до його "зникнення". За словами астронома Джона Роджерса, схожі явища на Юпітері востаннє спостерігали 8 років тому.

Хоча точна ширина бур невідома, їхній розмір вражає — вони настільки величезні, що в кожну з них могла б поміститися Земля з запасом місця.

"Шторми недостатньо великі, щоб залишатися неушкодженими протягом тривалого часу, як знаменита Велика червона пляма на Юпітері, і замість цього їх розтягнуть", — йдеться в повідомленні.

Нові білі грозові шторми на Юпітері можуть призвести до зміни кольору одного з його найбвідоміших екваторіальних поясів. Астрономи вже помітили, що ці бурі, хоча й ефемерні, розпадаються з часом, а їхній білий відтінок змішується з коричнево-червоним кольором решти Південного екваторіального поясу. Це вже сталося в минулому, коли схожі грозові шторми змінювали вигляд цієї смуги в 1973-1991 роках, а також 2010 року.

Грози на Юпітері створюються завдяки конвекції в атмосфері планети, викликаючи блискавки. На відміну від земних гроз, де блискавки часто мають блакитний відтінок через водяну пару, на Юпітері вони зелені через аміак в атмосфері.

Астрономи поки не можуть точно передбачити, чи призведе поява нових бур до зникнення цієї екваторіальної смуги, однак процес уже розпочався. Юпітер наразі перебуває в найближчій точці до Землі, і його можна побачити не лише через телескопи, а й неозброєним оком.

Нагадаємо, Земля знову проходить через потік метеорів.

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