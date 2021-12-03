“Більший, ніж Ейфелева вежа”: наступного тижня до Землі наблизиться небезпечний астероїд

“Більший, ніж Ейфелева вежа”: наступного тижня до Землі наблизиться небезпечний астероїд

Небесне тіло 4660 Nereus перебуватиме на відстані майже 4 млн км — це вдесятеро далі, ніж Місяць.

У Лабораторії реактивного руху Американського космічного агентства (NASA) попередили, що 11 грудня до Землі наблизиться астероїд 4660 Nereus, який називають “потенційно небезпечним”.

Про це повідомляє видання The Hill.

Це небесне тіло, яке було відкрите ще в 1982 році, має вигляд яйця. Його найширша частина - приблизно 330 метрів, що приблизно дорівнює розміру Ейфелевої вежі.

Розрахунки NASA показують, що 4660 Nereus здійснює повний оборот навколо Сонця за 664 дні. За прогнозами фахівців, астероїд не зіштовхнеться із Землею — він повинен пролетіти повз нашу планету зі швидкістю приблизно 23 657 км/год.

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Відстань, на яку максимально підлетить астероїд, приблизно в 10 разів більша за відстань між Землею і Місяцем. Втім, “потенційно небезпечним” вважається будь-який астероїд, який підлетів на відстань 7,5 млн км до Землі.

Астероїд 4660 Nereus належить до найефективніших для пошуку корисних копалин: він містить нікель, залізо та кобальт. База даних Asterank оцінює його вартість у $4,71 млрд.

Нагадаємо, у ніч на 14 грудня на нічному небі українці зможуть спостерігати потік метеорів Гемініди.

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